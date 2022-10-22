Konuttaki GES'e vergi muafiyeti

Konutlara yönelik güneş enerjisi yatırımlarında Gelir Vergisi muafiyetinin kapsamı genişletildi. Söz konusu düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen ve Genel Kurul’a gelmesi beklenen torba yasada yer alıyor.

ASANSÖR ENERJİSİNİ GES KARŞILAYACAK

Komisyona düzenlemeye ilişkin bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı Mustafa Çalışkan kentsel dönüşümden dolayı sitelerin yaygınlaştığına vurgu yaptı. Çalışkan, “Sitelerde, ortak kullanım alanları, asansör, hidrofor ve çevre aydınlatması gibi nedenlerle yüksek elektrik tüketimi bulunuyor. Dolayısıyla 50 kilovatlık tesisler bu sitelerin ihtiyaçlarını ancak karşılayabilecek hale geliyor” dedi.

LİSANSLI ÜRETİME YOĞUN İLGİ

Bugünün gelinen noktada yaklaşık 102 bin megavatlık bir kurulu gücün bulunduğunu belirten Çalışkan, 'Kurulu gücün 8 bin küsuru güneş enerjisine dayalı, 54 bini de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesislerden oluşuyor. Özellikle elektriğin tüketim noktalarında üretilmesini önceliklendiriyoruz. Mesken aboneleri tarafından ve sanayicilerimiz tarafından çok ciddi anlamda lisanslı üretim başvuruları yapılıyor. Daha önce 10 kilovat olarak belirlenen sonra 25’e çıkan değer aslında konutlar içindi ama bugün kentsel dönüşüm de dikkate alındığında artık siteleşmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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BİR TESİS BİR SİTEYİ KARŞILAYACAK

50 kilovatlık bir sistemin yaklaşık olarak 50 bin dolar maliyet ile kurulabileceği bilgisini de paylaşan Mustafa Çalışkan, bu büyüklükteki bir tesisin yıllık 60-65 bin kilovat saat elektrik üreterek, bir sitenin ihtiyaç duyabileceği 60 bin kilovat saatlik üretimi gerçekleştirebileceğini kaydetti. Çalışkan bu kurulumların üretim fazlasının satışında kısıtlama bulunmadığını ekledi.

250 METREKARE YETİYOR

Sitelerdeki ortak binaların çatı olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Çalışkan, şu bilgileri paylaştı: "Sitenin, binanın kendi çatısı, varsa bahçesindeki diğer çatılar, mesela bir otoparkın üzeri; bunlar hep çatı olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 50 kilovatlık bir tesis için de 200-250 metrekarelik bir yüzey alanı yeterli olabiliyor."

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay da “home office” olarak kullanılan konutların da bu muafiyetten yararlanacağını ifade etti.

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