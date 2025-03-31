Konya Tarım Fuarı küresel ilgi görüyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, bu yıl 8-12 Nisan'da 21'incisi düzenlenecek Konya Tarım Fuarı'nın dünyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, 8 ülkeden tarım bakanları ile 10 ülkeden alım heyetini ağırlayacaklarını söyledi. Öztürk, fuarın uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Mısır, Kırgızistan, Burkina Faso, Gana, Moritanya, Nijer, Tanzanya ve Zimbabve'nin tarım bakanları ile 10 ülkeden ticaret alım heyetlerini konuk edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ve odamız iş birliğiyle ağırlayacağımız misafirlerimiz, yerli üreticilerimiz, yabancı heyetlerle bire bir iş görüşmeleri fırsatı bulacak” ifadesini kullandı.

Öztürk, kentte traktörden sulama sistemlerine, hayvancılık ekipmanlarından akıllı tarım çözümlerine kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olduğunu vurguladı. Öztürk, fuarın yeni teknolojilerin sergilendiği ve iş birliklerinin geliştiği bir platform olduğunu söyledi. Etkinliğin bugüne kadar 3,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını dile getiren Selçuk Öztürk, “Geçtiğimiz yıl 241 bin 508 ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl da ziyaretçi sayısında rekor kırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.