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Ekonomi

Kore ile çifte vergilendirmeye son

Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan uluslararası anlaşmayla ikili ticarette çifte vergilendirme son bulacak. İkili arasındaki ticaret hacminin genişlemesine katkı sunacak anlaşma sayesinde vergi kaçakçılığı da engellenecek.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 04:06 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye ile Güney Kore arasında gelir üzerinden alınan vergilerde uygulanan çifte vergilendirme sona erecek. Vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmaya engel olacak anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda onaylandı. Anlaşmayla, kişilerin aynı gelir üzerinden iki devlette birden vergi ödemesinin önüne geçilecek. Bu kapsamda, vergileme hakkı, gelir elde edilen kaynak ülkenin devletine bırakılacak. Bu mümkün olmazsa iki devlet arasında paylaşılacak.

YATIRIM CAZİBESİ ARTIRILACAK

Böylece, taraf devletlerden birinde yatırım yapan, teknoloji veya hizmet sunan vergi mükellefleri, yatırımlarının vergisini o ülkenin devletine ödeyecek. Anlaşma, mükelleflerin daha ağır vergilendirilmesine engel olacak. Yatırım riskini azami düzeye çekecek. Yatırımcıların her türlü mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanacak. Çifte vergilendirmenin önlenmesi ile Güney Koreli yatırımcılar için Türkiye, daha cazip hale gelecek.

STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye, Güney Kore ile ilişkilerini 2012 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltti. BM, G20 ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya eşgüdüm platformu) başta olmak üzere, uluslararası platformlarda yakın iş birliği yürütüyor. Güney Kore, Asya Pasifik’te Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağı. İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması 2013 yılından beri yürürlükte. İkili ticaret hacmi 2022 yılında 10 milyar dolara yaklaştı. Anlaşma, Türkiye’nin ticaret açığının daraltılması için de hayati önem taşıyor.



#ticaret
#ihracat
#ekonomi
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