Körfez'den banka yatırımı

Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle yeni dönemde geliştireceği iş birliğinde ilk somut adım, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) geldi. Dubai Islamic Bank (DIB), TOM Şirketler Grubu’na yaptığı sermaye yatırımıyla ortak oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin aktif büyüklüğüne göre en büyük katılım bankası olan Dubai Islamic Bank PJSC’ın (DIB), TOM Şirketler Grubu’na ortaklığı dijital bankacılık ve finansal teknoloji sektöründe olacak.

ORTAKLIĞI BİR YILDA YÜZDE 25’E ÇIKARACAK

TOM Şirketler Grubu’nun bünyesinde TOM Katılım Bankası AŞ, TOM Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve TOM Finansman AŞ iştirakleri bulunuyor. DIB'nin pazara giriş stratejisi, TOM Şirketler Grubu'nun önemli bir azınlık hissesinin satın alınmasından oluşuyor. DIB, 12 ay içinde hisse oranını yüzde 25'e çıkarma opsiyonuyla birlikte TOM Şirketler Grubu'nun yüzde 20 hissesinin sahibi olacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve BAE'deki düzenleyici makamlardan gerekli izinleri alınan satın alma işlemi, Rekabet Kurumu onayının ardından işlem resmiyet kazanacak.

EKONOMİNİN TEMELLERİ SAĞLAM

Yeni ortaklıkla ilgili yapılan açıklamada, “DIB, Türkiye finans piyasasının cazip ve sağlam uzun vadeli makroekonomik temelleri nedeniyle uzun süredir Türkiye'nin, özellikle bir katılım bankası için, orta ve uzun vadede ilgi çekici bir yatırım merkezi olduğu görüşünü savunuyor. Türkiye'nin güçlü makro-ekonomik temellerine ek olarak, bankacılık sektörünün Kovid-19 sonrası etkileyici bir büyüme kaydetmesi de DIB'nin pazara girmesinde motive edici bir faktör olarak dikkat çekiyor” denildi.

TOM’UN Başlangıç sermayesi 1,5 milyar TL

TOM Katılım Bankası; A101, English Home, Memorial Sağlık Grubu ve Eve şirketlerini bünyesinde barındıran Aydın Grup hissedarları ve üst yönetimi tarafından Ağustos 2022’de kuruldu. 1,5 milyar TL başlangıç sermayeli olarak geçen yıl kuruluş izni alan TOM Katılım Bankası’nın faaliyet iznini ilişkin BDDK kararı 31 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye bizim için çok önemli

Açıklamada görüşlerine yer verilen DIB Group Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Adnan Chilwan, 15 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini belirtti. Chilwan, “Dijital bir finans grubuna yatırım yaparak Türk bankacılık sektörüne girişimiz, sürekli gelişen bir pazar ortamına yönelik dinamik yaklaşımımızı temsil ediyor. Pazar dinamikleri, dijital bankacılık ve finansal teknoloji sektöründe öngördüğümüz fırsatlar göz önüne alındığında, Türkiye büyüme stratejimizde çok önemli bir yere sahip. TOM Şirketler Grubu ile kurduğumuz bu ortaklığın hem BAE hem de Türkiye arasındaki ekonomik bağları derinleştirerek yeni fırsatlara yardımcı olacağına inanıyoruz” dedi.

Daha fazla yatırımda kararlıyız

TOM Şirketler Grubu CEO’su Onur Özkan ise, TOM Şirketler Grubu’nun yolculuğunun henüz başında yaptıkları bu cesaret verici ortaklığın, müşterilerine uygun fiyatlı finansal hizmetler sağlama misyonuyla doğru yolda ilerlediğini gösterdiğini ifade etti. Özkan, “DIB’nin, Türkiye’nin potansiyelini ve TOM Şirketler Grubu’nun büyümesine katkıda bulunan geniş ekibimizi görerek, dijital bankacılık alanındaki ilk girişimlerimize ilgi göstermesi, bizim için gurur verici. Bu alanda daha fazla yatırım yapma konusunda kararlılıyız” değerlendirmesinde bulundu.







