Koronavirüs petrol fiyatlarını vurdu: Rus rublesi eriyor! Yeni tip koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş haftanın son gününde de devam ediyor.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 10:52 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 10:56 AA