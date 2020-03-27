Ekonomi Koronavirüs petrol fiyatlarını vurdu Rus rublesi eriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs petrol fiyatlarını vurdu: Rus rublesi eriyor!

Yeni tip koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş haftanın son gününde de devam ediyor.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Koronavirüs salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 77,8 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,7 düşerek 85,97'ye geriledi.

  • Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 2473 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 1,6'nın üzerinde azalarak 1000 puana kadar geriledi.

Uzmanlar, ABD’de artan işsizlik rakamlarıyla Kovid -19 salgını ve Suudi Arabistan-Rusya çekişmesinin, petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı unsurları olarak etki gösterdiğini belirtiyor.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 26 dolardan işlem görüyor

Küresel petrol talebi koronavirüs sebebiyle yüzde 20 azalabilir
EKONOMİ
Küresel petrol talebi koronavirüs sebebiyle yüzde 20 azalabilir

Moody's petrol fiyatlarının 2020'de düşük kalacağını öngörüyor
EKONOMİ
Moody's petrol fiyatlarının 2020'de düşük kalacağını öngörüyor
Abone Ol Google News
Eğlence için yapmış!

Eğlence için yapmış!

"​Hastanede 6 koronalı var" yalanını yayan provokatör evinden alındı.
Bunun adı vandallık

Bunun adı vandallık

​Yaptıkları kaza sonrası yardıma gelen sağlıkçıları darp ettiler.
Evinizde kalın yemeğiniz bizden

Evinizde kalın yemeğiniz bizden

​İstanbul Valisi Yerlikaya 65 yaş üstü vatandaşlar için kararı açıkladı.
İnsanlık suçu işlediler

İnsanlık suçu işlediler

​İtalya'nın eski başbakanı Salvini'den Çin'e koronavirüs suçlaması.
Şehir hastanesi koronaya hazır

Şehir hastanesi koronaya hazır

270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle...
Bir CHP klasiği

Bir CHP klasiği

Köylüleri geri çevirdiler, AK Partili belediyeye de ceza kestiler.

Avrupa panikte!

Avrupa panikte!

​İtalya Yunanistan'ın, Almanya ve Çekya da İtalya'nın malzemelerine el koydu.
Bu başarı hepimizin

Bu başarı hepimizin

​Milyonlar evde, en kalabalık tarihi meydanlar boş kaldı...

Lige play-off<br>mu geliyor?

Lige play-off
mu geliyor?

​​UEFA Asbaşkanı Michele Uva resmen açıkladı.
İngiltere İtalya'yı geçebilir

İngiltere İtalya'yı geçebilir

​Vaka sayısı açıklananın çok üstünde.
Evlerde test dönemi

Evlerde test dönemi

Koronavirüsle mücadelede yeni evreye geçilebilir.
Çalışmalar son sürat ilerliyor

Çalışmalar son sürat ilerliyor

​Türkiye'nin en yükseğinde 193 metreye ulaşıldı.
Fransa Alman ordusundan<br> yardım bekliyor

Fransa Alman ordusundan
yardım bekliyor

Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde olan Fransa, Almanya'dan yardım talebinde bulundu.
Koronavirüs Osmanlı'daki <br>adayı hatırlattı

Koronavirüs Osmanlı'daki
adayı hatırlattı

​Dönemine göre ileri düzey sistemi şaşırttı.
Beşiktaş'a<br>açık kapı bıraktı

Beşiktaş'a
açık kapı bıraktı

​Trezeguet transfer iddialarına yanıt verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.