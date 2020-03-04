Ekonomi Koronaya rağmen ihracatta yükseliş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs Türkiye ekonomisini nasıl etkiledi?

Koronaya rağmen ihracatta yükseliş

Koronavirüs’ün küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bir ortamda, dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkeden 9’unun faaliyeti gerilerken, Türkiye ihracatını arttırdı. Şubat ayında ihracatçımız, ticaretini geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,31 artarak 14,6 milyar dolara çıkarma başarısı gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin ihracatı bölgesindeki istikrarsızlık, ticaret savaşları ve son olarak da koronavirüs tehdidinin olumsuz etkilerine rağmen yükselişini sürdürüyor. Buna göre, ihracat şubat ayı içinde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolara, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat ise 182,1 milyar dolara ulaştı. Dünya Ticaret Örgütü tarafından verisi açıklanan 62 ülke arasında Türkiye, küresel ticaretteki sorunlara rağmen ihracatını artırabilen sınırlı sayıda ülke arasında 6. sırada yer aldı. Dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkeden 9'unun ihracatı gerilerken, Türkiye ihracatını artırdı.

DIŞ TİCARET HACMİ % 9,6 ARTTI

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, şubatta ihracat Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında dış ticaret açığı söz konusu dönemde yüzde 72,86 artışla 2 milyar 996 milyon dolar seviyesine çıktı. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 72,86 artışla 2 milyar 996 milyon dolar seviyesine yükselirken, dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 6,34 artışla 32 milyar 306 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 89,2 iken yüzde 83 oldu. Yılın ilk 2 ayında ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,31 artarak 29 milyar 414 milyon dolara, ithalat yüzde 14,39 artarak 36 milyar 858 milyon dolara yükseldi. Ocak-şubat döneminde dış ticaret hacmi yüzde 9,69 artışla 66 milyar 272 milyon dolar seviyesine çıktı.

KARA TAŞITLARI İLK SIRADA

Şubatta en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 671 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 168 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 765 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

En fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 2 milyar 177 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 457 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 748 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar" izledi.

ALMANYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 340 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 906 milyon dolarla Irak ve 857 milyon dolarla İngiltere izledi. En fazla ithalat ise 1 milyar 716 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 712 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 624 milyon dolarla Almanya takip etti.

62 ÜLKE ARASINDA ALTINCI SIRADA

İsmail Gülle
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Dünya Ticaret Örgütü tarafından verisi açıklanan 62 ülke arasında Türkiye’nin, küresel ve bölgesel gündem ve küresel ticaretteki sıkıntılı tabloya rağmen ihracatını artırabilen sınırlı sayıda ülke arasında 6. sırada yer aldığına işaret etti. Gülle, “Küresel ticarete konu olan verilerde dikkati çekici hususlardan biri ise dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkeden 9’unun ihracatının gerilemesinin aksine, Türkiye’nin artırabilme başarısıdır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜMEYE ÖNEMLİ KATKI

Ruhsar Pekcan
  • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkelerin de Rusya, Çin, Almanya olduğunu kaydetti. Geçen yıl küresel ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen dış ticarette sergilenen güçlü performansa bağlı olarak net ihracatın Türkiye ekonomik büyümesinde önemli rol oynadığını ifade eden Pekcan, “2019’daki yüzde 0,9 büyümenin 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup, büyümeye katkıyı net ihracat verdi” değerlendirmesinde bulundu.

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