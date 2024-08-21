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Ekonomi

KOSGEB girişimcilerini seçiyor

KOSGEB, Girişimci Destek Programı'nın yeni dönemiyle girişimcilere kapılarını sonuna kadar açıyor. 2024-2028 stratejisi kapsamında teşviklerin üst limiti 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkarıldı. Desteklerden yararlanmak için son tarih 30 Ağustos olarak açıklandı.

04:00 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:13 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

KOBİ'lerin hızla değişen ekonomi ve finans dünyasında, sürdürülebilir büyüme stratejilerini güçlendirmesi, devlet teşvikleri ve ihracat danışmanlığı ile uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırması büyük önem taşıyor. İhracat danışmanlığı; pazar analizi, hedef pazar seçimi, uluslararası ticaret mevzuatına uyum, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi kritik alanlarda köprü görevi görerek, işletmelere ve KOBİ'lere global pazarda sürdürülebilir kazanç sağlıyor.

DESTEK 2 MİLYON TL'YE ÇIKTI

KOSGEB, Girişimci Destek Programı ile Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırarak girişimcilere kapılarını sonuna kadar açıyor. 2024-2028 stratejileri kapsamında KOSGEB, Girişimci Destek Programı’nın üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkararak, son üç yıl içinde kurulmuş ya da yeni kurulacak olan işletmelere uluslararası pazarlarda sürdürülebilir başarı için büyük bir fırsat sunuyor. İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama,

Bilgi Hizmetleri ve Bilimsel Araştırma sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, destekten yararlanarak global pazarlarda yer edinme fırsatı kazanıyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ STRATEJİK ÖNEMDE

İhracat danışmanlığı hizmeti sunan Malogra Danışmanlık Kurucusu Finansal Yönetim Danışmanı Bikem İnce İnanç KOSGEB destekleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnanç, "Kosgeb’in uzun yıllardır verdiği girişimcilik desteği bu sene hem tutar olarak artırıldı hem de uygulamasında bazı değişikliklere gidildi. İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Bilgi Hizmetleri ve Bilimsel Araştırma gibi sektörler hizmet veren firmalar için özellikle önem arz eden bir hale geldi. Destek tutarı üst limiti 2 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu tutarın 1.5 milyon TL’lik kısmı makine, teçhizat, kalıp, yazılım, donanım, personel ve hizmet alımı giderleri için verilirken, kalan kısım son bir yıl içinde kurulmuş firmalar için kuruluş desteği şeklinde sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

SON TARİH 30 AĞUSTOS

Bikem İnce İnanç, destek süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL ilave ediliyor. İşini kurmak, geliştirmek, modernize etmek, kapasite artırmak ve faizsiz finansman araçlarına ulaşmak isteyen firmalar için çok önemli bir fırsat. Bu destek için başvuruların son tarihi 30 Ağustos. Hala fırsat varken başvuru şartlarını sağlayan ancak başvuru yapmamış girişimlerin hızlıca aksiyon almalarını öneririm."


Tatil ve yatırımı bir arada sunuyor: Sur Yapı tatil evleri Antalya

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#Ekonomi
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