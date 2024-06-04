Kosova’da 10 bin kişiye iş sağlıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katıldığı forumda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılmasına önem verdiklerini belirtti. Olpak, Türk müteahhitlerinin Kosova'da 1,5 milyar avroluk projeleri olduğunu ve 10 bine yakın istihdam sağladığını ifade etti. Türk bankalarının da Kosova'da hizmet verdiğini anlattı. Olpak, "Türkiye'nin Kosova'ya başlıca yatırımları havalimanı işletmeciliği, elektrik dağıtımı ve altyapı projeleri. Aramızdaki ikili ticaret hacmi 750 milyon dolar civarında. İşbirliğimizi geliştirmemize yardımcı olacak birkaç noktanın altını çizeyim. Türk müteahhitleri ve teknik danışmanlar Kosova'daki altyapı yenileme projelerine daha fazla katılmak istiyor. Tarım, sanayi, madencilik, turizm, hizmetler ve enerji aramızdaki diğer işbirliği alanları" şeklinde konuştu. Olpak, iş dünyası temsilcileri olarak ekonomik ve yatırım ilişkilerinin mucizelere dönüşmesi için daha çok çalışacaklarına inandığını kaydetti.