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Ekonomi

Kosova’da 10 bin kişiye iş sağlıyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) dün Türkiye-Kosova İş Forumu düzenledi.

04:00 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 01:05 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katıldığı forumda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılmasına önem verdiklerini belirtti. Olpak, Türk müteahhitlerinin Kosova'da 1,5 milyar avroluk projeleri olduğunu ve 10 bine yakın istihdam sağladığını ifade etti. Türk bankalarının da Kosova'da hizmet verdiğini anlattı. Olpak, "Türkiye'nin Kosova'ya başlıca yatırımları havalimanı işletmeciliği, elektrik dağıtımı ve altyapı projeleri. Aramızdaki ikili ticaret hacmi 750 milyon dolar civarında. İşbirliğimizi geliştirmemize yardımcı olacak birkaç noktanın altını çizeyim. Türk müteahhitleri ve teknik danışmanlar Kosova'daki altyapı yenileme projelerine daha fazla katılmak istiyor. Tarım, sanayi, madencilik, turizm, hizmetler ve enerji aramızdaki diğer işbirliği alanları" şeklinde konuştu. Olpak, iş dünyası temsilcileri olarak ekonomik ve yatırım ilişkilerinin mucizelere dönüşmesi için daha çok çalışacaklarına inandığını kaydetti.

 Türk müteahhitlerinin Kosova'da 1,5 milyar avroluk projelerinin olduğunu ve 10 bine yakın istihdam sağladığını belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, “Kosova'daki altyapı yenileme projelerine daha fazla katılmak istiyoruz. Tarım, sanayi, madencilik, turizm, hizmetler ve enerji aramızdaki diğer işbirliği alanları” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen programla 2024 Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Dünya ihracatının yüzde 5 küçüldüğü bir takvim yılında Türkiye olarak geri değil, ileriye gittiklerini belirten Bakan Bolat, "Tarihin en yüksek Mayıs ayı İhracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11,4’lük artışla 24,1 Milyar Dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs ayında 21,6 Milyar Dolardaydık. Böylece tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını aşmış olduk. Tam 2,5 Milyar Dolarlık bir artış başarılmış oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık, 24,1 Milyar Dolar. Mayıs 2024, 100 yılın ve 1207 ayın en yüksek aylık ihracatı oldu." ifadelerini kullandı.


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#Ticaret
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