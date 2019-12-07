Kredi kanalları iyice açılır

Katılım bankaları ile diğer bankaların ayrıştığı diğer önemli noktaya dahi dikkat çeken Utku, "Şimdi diğer bankalarla tam tersi bir sürece girdik. Şimdi mevduat faizleri aşağıya iniyor biz de geçen yıl kullandırdığımız kredilerin gelirlerini dağıtıyoruz. Ticari bankalar için yapılan düzenlenmeler bize yansımıyor" dedi.

Katılım Bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunun Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2016 yılından itibaren bankacılık sektörünün, büyük ölçüde ekonomideki kamu politikalarını destekleyen adımlar attığını söyledi.

Son ekonomik bunalımın uzun sürdüğünü belirten Utku, “Eskiden Türkiye’de kriz başladığında aniden duvara toslar ve akabinde 2 sene içinde aniden yükselme trendi yakalanırdı. 90’lı yıllarda bunu sık sık yaşadık. 2009’da hızla daraldık ve 2010’da hızla büyüdük. Bu dönemin bittiğini söyleyebiliriz. Çok daha yavaş, içten içe kemiren bir ekonomik bunalım dönemi yaşadık” dedi.

2009’DAKİ GİBİ MALİ DARALMA YAŞAMADIK

“Bu son bunalımın toparlanması da belli bir süre alacaktır. Türkiye’nin genel sektörel yönelimi, bütçe ve vergiyle ilgili yapısal adımlar atıldı. Bu adımların sürdürülebilir kılınması gerekiyor” diyen Utku, dünyada ve Türkiye'de zor birkaç yılı geride bıraktıklarını belirtti. Utku, “Türkiye'nin kendine has bir konjonktürü vardı. S-400, papaz hadisesi (ABD'li papaz Andrew Craig Brunson davası), seçimlere rağmen Türkiye 2009’da yaşadığı mali daralmayı yaşamadı” yorumunu yaptı.

TÜRKİYE ÇOK DİNAMİK BİR ÜLKE

Türkiye'nin çok dinamik bir ülke olduğunu vurgulayan Utku, şunları kaydetti: “Türkiye'de çok hızlı girişimcilerimiz var. Pazar çeşitlemesini iyi yapıyoruz. Avrupa 2008’de daraldı hemen Arap dünyasına yöneldik. Arap Baharı başladı yerine Rusya’yı koyduk. Rusya ile kriz oldu yeniden Avrupa’ya döndük. Tek bir sektöre, tek bir pazara bağımlılığımız yok. Bunu her ülke yapamaz. Bunun dezavantajı ise herhangi bir sektörde tecrübe birikimi ve ölçek ekonomisi oluşmuyor.”

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HERKESE HER İŞ İÇİN KREDİ VERMEMEMİZ LAZIM

Hemen herkesin çok kısa sürede sektör değiştirebildiğine dikkat çeken Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, şu öneride bulundu: “Türkiye genç nüfusuyla hizmet sektöründeki dijitalleşmeye adapte olabilecek bir potansiyele sahip. Bu sektörlere yönlendirmeleri yapacak stratejik ve yapısal kararların alınması lazım. Belli sektörlere girişin kısıtlanması lazım. Herkesin inşaat yapamaması, herkesin baraj yapamaması lazım. Bankaların herkese her iş için kredi verememesi lazım. Bunu emrivaki ile de yapabilirsiniz ama belli bazı yönlendirici politikalar ile de yapabilirsiniz. Serbest piyasada yönlendirici politikalar ile bunu yapmak daha doğru.”

KATILIMIN KREDİ MUSLUKLARI İYİCİ AÇILACAK

Katılım Bankacılığı sektörünün bankacılık sektöründen fazla büyüdüğünü belirten Utku, “2020’den itibaren katılım bankalarının kredi kanallarının açılacağını rahatlıkla öngörebiliriz. Son birkaç yıldır mevcut dönemi idame ettirme noktasında çalışmalarımız oldu. Önümüzdeki dönem büyüme sürecektir. 2002’den itibaren baktığımızda katılım bankası bankacılık sektörünün iki katı büyüdü. Faizlerin yüksek olduğu dönemde katılım bankalarının fon hacmi büyümüyor. Büyük fonlar nereden getiri fazlaysa oraya yöneliyorlar. Katılım Bankalarının toplam hacimde payı 2023 yılında yüzde 9’a ulaşmamız mümkündür. Arzu ettiğimiz seviyeler ise yüzde 15 noktalarıdır” şeklinde konuştu.

İstanbul İslami finansta en büyük merkez olabilir

İslam Coğrafyasından özellikle yakın çevreden çok ciddi bir para girişi olduğunu ifade eden Melihşah Utku sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlık almak isteyenlerin çok ciddi yatırımları var. Fakat kur hareketliliği bazılarını ürküttü. Avrupalılar kur hareketliliğine alışkın. Ama Körfez ülkeleri alışkın değiller. Paniğe rağmen Türkiye’ye para girişi oldu. Önümüzdeki dönem kurun istikrar kazanmasıyla birlikte para girişi çoğalacaktır. İstanbul İslami Finans’ta dünyanın en büyük merkezi olabilir. İnsanlar İstanbul’u en başta seviyorlar. Hukuk, teknoloji, personel ve bina altyapısı olarak oldukça gelişmiş durumdayız. Körfez ülkelerinde hep göçmenler çalışıyor. Altyapı yatırımları bizden iyi değil. Sermaye piyasalarının Körfez ülkelerinde derinliği yok.”

Katılımın önemi krizde anlaşıldı

Katılım bankaları ile ticari bankalar arasında benzerlik olduğuna dair eleştiriler yapıldığına dikkati çeken Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, "Son ekonomik bunalımda bunun böyle olmadığını çok açık gördük. Kur hareketliliğine, faiz hareketliliğine ticari bankalar ile katılım bankalarının verdiği tepki aynı olmuyor. Faizlerin yükseldiği dönemde biz daha az pay verdik. Bir ara ticari bankalar ile katılım bankaları arasında 600 baz puan fark oluştu" dedi.