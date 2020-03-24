Kredi ödemeleri 3 ay ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ardından sosyal ve ekonomik sıkıntıların çözümü için hem hükümetler hem de bankalar birbiri ardına önlemler alıyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği paketle 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alınmasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda aldığı güçlü tavsiye kararı aldı.

BİREYSELİ DE KAPSIYOR

Tavsiye kararlarının ardından kamu bankaları, paketle işaret edilen kolaylıklar için adım atmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası, dün sabah reel sektöre, KOBİ'lere ve bireysel müşterilerine bu zorlu süreci atlatmak için peş peşe paketler açıkladı. Açıklanan destek paketleri kapsamında; 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

İSTEYEN BAŞVURACAK

Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı da sunuluyor. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

REKLAM

MİLLİ EKONOMİNİN GÜÇLÜ DESTEKÇİSİ

Halkbank’tan yapılan açıklamada; kamu bankası misyonuyla başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere tüm müşterilerine kesintisiz hizmet etmeyi sürdürdüğü ifade edildi. Kovid-19 virüsünün Türkiye'nin finansal istikrarını olumsuz etkilemesini engellemek için salgın sürecinde gerekmesi halinde yeni tedbirler de hayata geçireceğini belirtilen Halkbank açıklamasında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere milli ekonominin tüm unsurlarının güçlü destekçisi olmayı sürdüreceği ifade edildi.

MÜŞTERİMİZİN YANINDAYIZ

VakıfBank da müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı. redi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran Vakıfbank destek paketi kapsamında, firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak. İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Ülkemiz ve milletimiz için zor olan bu süreçte hem iş dünyasının hem de bireysel müşterilerimizin yanında olmak üzere bir destek paketi hazırladık. Bu süreçten en az hasarla çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

3 MAAŞ KADAR EK LİMİT

Ziraat Bankası da vatandaşların ve iş dünyasının nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı birtakım destekleri bugünden itibaren yürürlüğe koydu. Banka, 31 Mart'ta ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeleri öteleyecek. Banka, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmalara şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verecek.

REKLAM

EL ELE VEREREK AŞARIZ

Ziraat Katılım Bankası da yeni destek adımlarını açıkladı. Destekler kapsamında, ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri ötelenecek. Personel maaşlarını Ziraat Katılım Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.

Özeli de desteğe çağırdı

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İşletmelerin istihdamlarını korumayı amaçlayan destek paketlerine özel bankaların da katılması çağrısında bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak, vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasasını ayakta tutmak için devreye alınan tedbirler kapsamında kamu bankalarının da sorumluluklarının gereğini yerine getirdiğini aktardı. Albayrak, “Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun yanındayız İkram Göktaş

Vakıf Katılım da bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran’a kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlayacak. Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımların 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak. Firmaların vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Biz de Vakıf Katılım olarak taşın altına elimizi koyduk” dedi.