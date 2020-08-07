Kredili konut satışı yüzde 1000 arttı

Kredi oranlarının düşmesi ile başlayan konut satışlarındaki artış tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen ay satılan kredili konut satışlarının detaylarını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada geçen ay ülke genelinde 141 bin 434 kredili konut satışının gerçekleştiğini duyurdu. Temmuz ayı kredili konut satışının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bin arttığını duyuran bakanlık, 1 Haziran’dan itibaren satılan kredili konut satışının da 250 bin 792’ye ulaştığını belirtti. Tüm bu kredili konut satışlarından da ayrıca Hazine’ye 1 milyar 428 milyon 968 bin TL kazanç sağlandı. Bakanlığın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre en çok konutun satıldığı iller ise sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu.

İLÇELERDE ESENYURT LİDER

İstanbul’da temmuz ayında 27 bin 424 kredili konut satıldı. En çok konut geçen ay olduğu gibi bu ayda Esenyurt’ta satıldı. Esenyurt’ta geçen ay toplam 2 bin 680 kredili konut satıldı. Esenyurt’u bin 880 kredili konut ile Pendik takip etti. En çok kredili satışın yapıldığı 3. İlçe ise Sancaktepe oldu. Sancaktepe’de bin 560 kredili konut satıldı. Diğer ilçelere bakıldığında ise Ümraniye’de bin 370, Beylikdüzü’nde bin 280, Kartal’da bin 267, Maltepe’de bin 213, Küçükçekmece’de bin 143, Çekmeköyde bin 124 ve Tuzla’da bin 58 kredili konut satışı gerçekleşti.

EKONOMİ Göç alan illerde fiyat yükseldi

ANKARA’DA ÇANKAYA İZMİR’DE BUCA ÖNDE

Temmuz ayında en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise başkent Ankara oldu. Ankara’da geçen ay 18 bin 566 kredili satış işlemi gerçekleşti. Başkentte en çok konutun satıldığı ilçeler ise sırası ile Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Mamak ve Sincan oldu. Temmuz ayında Çankaya’da 3 bin 243, Keçiören’de 2 bin 866, Etimesgut’ta 2 bin 741, Yenimahalle’de 2 bin 479, Mamak’ta 2 bin 301 kredili konut satıldı. Geçen ay en çok kredili konutun satıldığı 3. il ise İzmir oldu. İzmir’de 10 bin 741 kredili konut satıldı. İzmir’de en çok kredili konutun satıldığı ilçeler ise sırası ile; Buca, Çığlı, Karşıyaka, Menemen ve Torbalı oldu. Temmuz ayında Buca’da bin 401, Çiğli’de bin, Karşıyaka’da 998, Menemen’de 857 ve Torbalı’da 786 kredili konut satıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en çok konutun satıldığı diğer şehirler ise Bursa ve Kocaeli oldu. Bursa’da geçen ay 6 bin 60 kredili konut satılırken, Kocaeli’de 5 bin 66 konut satıldı.

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İNDER: Bu başarı kamu bankalarının

Nazmi Durbakayım

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, kredili satışlardaki bu artış konut ihtiyacı olanların faiz yükü altında ezilmek istemediklerinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Durbakayım, “Bu başarının tek mimari kamu bankalarıdır. Kamu bankaları kötü gün dostu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu söylemi ne yazık ki; özel bankalar için söylemek mümkün değil. Emlak Konut GYO’nun 2004 yılında ‘hasılat paylaşım modeli’ ile gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm hamlesinde, özel bankalar faiz indirme yarışına girmişti. Şimdi ise sadece izleyici olarak bir kenarda duruyorlar. Düşük konut kredisi hamlesi, milli ekonomiye de bir ivme kazandırdı. Başta konut üreticileri olmak üzere yaklaşık 250’den fazla yan sektör, bu can suyundan faydalandı. Devlete ödenen vergi ve harçlarda bir diğer olumlu etkisi olarak gösterilebilir” dedi.