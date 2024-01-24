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Ekonomi

Kripto varlığa vergi yolda: Sermaye şartı aranacak

Kripto varlıklar için hazırlanan yasal düzenleme Meclis'e gündemine geliyor. AK Parti Grup Başkanlığı'nda son şeklini alacak olan yasa teklifi ile kripto para platformlarına sermaye şartı getirilecek. Teklifle, kara para ile mücadeleye katkı verilmesi ve Türkiye'nin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan birinin daha yerine getirilmesi amaçlanıyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:33 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamladığı kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınacağı bildirildi. Teklifle, kripto varlıklara ilişkin tüm süreci sıfırdan ve tekel eden tanzim edilecek. Kripto para platformlarına sermaye şartı getirecek teklifle, kripto varlık alım satım platformları, Türkiye'de lisans alıp şirket kurmadan ofis açamayacak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunamayacak.

LİSANSLAR SPK'DAN

Kripto gelirleri diğer finansal araçlar gibi vergilendirilecek. Yapılacak düzenlemeye göre kripto para platformlarına asgari sermaye şartı getirilecek. Fakat sermaye şartının beklentilerin üzerinde olacağı da konuşulanlar arasında. Kripto varlık piyasalara ilişkin tüm süreç ve aşamaları kapsayacak teklife göre, kripto varlık alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verilecek, finansal kuruluşlara benzer olarak asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilecek. Bunlar kurucu ve yöneticilere ilişkin şartlar, örgütlenme yükümlülükler, sermaye şartı, bilgi işlem altyapısı yükümlülükleri şeklinde olacak. Faaliyet şartlarının detayları ise yasaya tabi idari düzenlemeyle belirlenecek. Bu sayade, piyasada istikrar ve kontrol sağlanması amaçlanıyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPIYA KAPSAMLI DÜZENLEME

Sermaye piyasası araçları, Merkezi Kayıt Kuruluşundaki (MKK) kaydi sistem yerine kripto varlık olarak ihracına imkan verecek şekilde düzenleme yapma konusunda SPK'ye yetki tanınacak. Blokzincir ve benzeri teknolojileri geliştiren kişilerin, değeri bu teknolojilerden ayrıştırılamayan nitelikteki blokzincir teknolojisi altyapısını oluşturan kripto varlıklarının satışının kitle fonlaması yöntemiyle yapabilmesine yönelik düzenleme yetkisine yer verilecek.

YASA SİL BAŞTAN HAZIRLANDI

Düzenleme ile kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapılacağı bildirildi. Dinamik bir alan olan kripto piyasasına göre yasanın sıfırdan başlayarak tüm alanı düzenleyeceği ifade edildi. Halihazırda platformlar nezdinde birçok kripto varlığın işlem gördüğü için platformlarda listelenecek kripto varlıklara müdahale edilmemesine yönelik politika benimsenecek. Bu düzenlemeler, sayesinde piyasadaki olası sorun ve kontrolsüzlüklerin giderilmesi amaçlanıyor.



#Kripto Para
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#Ekonomi
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