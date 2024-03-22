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Ekonomi

Kripto varlık yasasında yatırımcılara risk uyarısı

Seçim sonrasında Meclis gündemine alınacak olan kripto varlık yasasının gerekçesinde, yatırımcılar için risk teşkil eden tüm başlıklara dikkat çekilecek. Kullanıcıların zarar ve kârının devlet güvencesinde olmadığına da yasanın gerekçesinde yer verilecek.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 06:20 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Nisan ayının üçüncü haftasında Meclis'e sunulacak teklifte, kripto varlıkların yüksek kârlılık kadar büyük zarar da içerdiği için riskli bir yatırım aracı olduğu kullanıcılarının bilgisine sunulacak. Yatırımcıların da bu durumun farkında olarak yatırım yapmasının gerektiğinin altı çizilecek. Kripto varlık piyasalarında karşılaşılacak her türlü sonucun sorumluluğunun sadece yatırımcıya ait olduğu da teklifin genel gerekçesine işlenecek.


YÜKSEK KÂRLILIK ALGISINA ÖNLEM

Ayrıca kullanıcıların zarar ve kârının devlet güvencesinde olmadığı yasanın gerekçesinde yer bulacak. Yatırımcılar için tanımlanacak tüm risklerin başında yüksek kârlılık olgusunun sebep olduğu 'çok fazla kripto varlık alırsam çok daha fazla para kazanırım' düşüncesinin yıkılması geliyor. Yasada bu alana yönelen yatırımcıların risklerin farkında olmaksızın kripto varlık almasının doğuracağı sonuçlara da dikkat çekilecek.


2 MİLYON KULLANICI

Bu kapsamda, Türkiye'de 2 milyondan fazla kullanıcısı olan ve 8 milyar dolar hacme erişen kripto varlık piyasaların içinde barındırdığı riskler kullanıcının bilgisine sunulacak. Açıklık, şeffaflık, denetlenebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri etrafında oluşturulacak olan yasanın gerekçesinde, kullanıcıların kripto varlıkların taşıdığı risklerin kabul ederek yatırım yapması önerilecek. Meclis'e nisanın üçüncü haftası sunulacak olan yasanın, mayıs başında kabul edilmesi bekleniyor.


LİSANS ZORUNLU

AK Parti, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kripto Varlık Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. 27 maddeden oluşması planlanan düzenleme ile Türkiye’de ilk kez kanuni anlamda kripto varlıkların tanımlaması yapılacak. Kripto varlık alım satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından lisans verilecek. İzinsiz kripto hizmeti verenler için ise hapis cezası öngörülüyor.


#Ekonomi
#kripto para
#yatırım
#risk
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