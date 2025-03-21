Kripto varlıklar miras bırakılabilir

Türkiye'de 10 milyon civarında kripto varlık yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle toplumun önemli kesiminin sahip olduğu kripto varlıklara yönelik düzenlemeler yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor. Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, medeni kanuna göre mirasçıların, miras bırakanın haklarını ve alacaklarını doğrudan doğruya, bir bütün olarak ve kanun gereğince kazandığını belirterek, bu konuda ayrı bir yasal düzenlemeye gerek olmaksızın kripto varlıkların da murisin malvarlığı hakkı olarak terekeye (ölen kişinin mal varlığı) dahil edildiğini söyledi.