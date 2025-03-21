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Kripto varlıklar miras bırakılabilir

Kripto varlıklar miras bırakılabilir

04:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Kripto varlıklara ilgi gün geçtikçe artarken uzmanlar ilgili varlıkların miras ve icra kapsamında olduğunu bildirdi.

Türkiye'de 10 milyon civarında kripto varlık yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle toplumun önemli kesiminin sahip olduğu kripto varlıklara yönelik düzenlemeler yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor. Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, medeni kanuna göre mirasçıların, miras bırakanın haklarını ve alacaklarını doğrudan doğruya, bir bütün olarak ve kanun gereğince kazandığını belirterek, bu konuda ayrı bir yasal düzenlemeye gerek olmaksızın kripto varlıkların da murisin malvarlığı hakkı olarak terekeye (ölen kişinin mal varlığı) dahil edildiğini söyledi.

Mücahit Dönmez

İCRA TAKİBİ KAPSAMIINDA

Kripto cüzdanlara yönelik icra işlemlerine de değinen Dönmez, borçlunun malvarlığına dahil olan kripto varlıklarına karşı da icra takibi başlatılmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Dönmez, Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcı müşterilerine ait nakit ve kripto varlıklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli taleplerin münhasıran kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirileceğinin açık bir şekilde ifade edildiğini vurguladı. Avukat Özlem Kurt da ekonomik değeri olan her türlü mal varlığı değerinin miras kapsamına girdiğini

ifade etti.



#Kripto Para
#Borsa
#Ekonomi
#Miras

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