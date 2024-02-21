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Ekonomi

Kripto yasası nisanda geliyor

Yerel seçimlerin ardından Meclis'in nisan ayındaki ilk gündem maddelerinden biri kripto varlıklar yasası olacak. Düzenleme, kripto piyasasının kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:34 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Küresel ekonominin düzenleme konusunda gündemini meşgul eden kripto para piyasalarına yönelik yasa hazırlığı hızlandı. Ekonomi yönetiminin üzerinde titizlikle durduğu kripto varlıklar yasası, nisan ayında Meclis gündemine alınacak. Seçimden sonra Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri de kripto varlıklar düzenlemesi olacak. Düzenleme, kripto endüstrisinin kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçecek.

SEÇİM SONRASINA YOĞUN MESAİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında, AK Parti kurmayları ve ekonomi bürokrasisiyle bir araya gelerek, kripto varlıklar düzenlemesini görüştü. Yasa teklifinin, ay sonunda çalışmalarına seçimler nedeniyle ara verecek olan Meclis'e nisan başında geleceği öğrenildi.

MERKEZİ DENETİM ESAS ALINIYOR

Şubat başında yapılan kripto varlıklar çalıştayından çıkan verilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı ve merkezi bir yönlendirme sistemine kavuşması için gerekli yasal prosedürde dair reçeteler oluşturuldu. Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanmasının yasada yer alacak. Kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu da net ifadelerle yasaya eklenecek.



#Kripto Para
#TBMM
#Yasa
#kara para aklama
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