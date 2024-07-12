Ekonomi

Külliye'de personel alımı mesaisi

Kamuda personel alımının 3 yıl boyunca kısıtlanması üzerine bu yıl içinde yapılan kamuya giriş sınavlarını kazanarak kadro alan ancak genelgeye takılanların durumunun karara bağlanması için dün Beştepe'de toplantı düzenlendi.

Uğur Duyan
04:00 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 01:25 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz.
Cevdet Yılmaz.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fatih Şahin katıldı.

EMEKLİ AYLIĞI 12 BİN TL OLSUN

Edinilen bilgiye göre toplantıda, kamuya giriş sınavlarını kazanarak kadro alan ancak genelgeye takılanlar için hazırlanacak mevzuat düzenlemesinin içeriği belirlendi. Bu çerçevede, tüm kurumlarda personel sayısı, bu yıl içinde sınavı kazananların sayısı ve emekli olacakların sayısı masaya yatırıldı. Kamuya bu sene içinde kaç kişinin alınacağı üzerinde duruldu. Öte yandan toplantıda, en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı da konuşuldu. AK Parti kurmayları, Cevdet Yılmaz'a milletvekili ve teşkilatlara gelen sorunları aktardı, en düşük emekli aylığının 12 bin TL olmasının gerektiğini bildirdi.



#Cevdet Yılmaz
#Personel Alımı
#Ekonomi
#AK Parti
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