Külliye'de personel alımı mesaisi

Edinilen bilgiye göre toplantıda, kamuya giriş sınavlarını kazanarak kadro alan ancak genelgeye takılanlar için hazırlanacak mevzuat düzenlemesinin içeriği belirlendi. Bu çerçevede, tüm kurumlarda personel sayısı, bu yıl içinde sınavı kazananların sayısı ve emekli olacakların sayısı masaya yatırıldı. Kamuya bu sene içinde kaç kişinin alınacağı üzerinde duruldu. Öte yandan toplantıda, en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı da konuşuldu. AK Parti kurmayları, Cevdet Yılmaz'a milletvekili ve teşkilatlara gelen sorunları aktardı, en düşük emekli aylığının 12 bin TL olmasının gerektiğini bildirdi.