Kumaşın ustalarına hem burs hem para

Dokuma, örme ve baskı olmak üzere 3 kategoride düzenlenen ve toplam 1 milyon 450 bin TL para ödülü dağıtılan törende konuşan GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci “Bu sene bizim için çok özeldi. İki sene elimizden geldiğince hem mesleki bilgilerimizi hem de bölgemizin özelliklerini ortaya koyarak elimizden geleni yaptık ve bölgemize katkı sağladık. Bu sene de aynı şeyleri yapacaktık ki başımıza bir felaket geldi. Bizim bu yarışmayı yapmakta bir tek amacımız var o da burada yarışan arkadaşlarımızın burs haklarını kaybetmemesi. Bu nedenle bu sene her şeye rağmen bu yarışmayı yapmak istedik. Bu hikayede herkesin çok büyük emeği ve katkısı var. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.