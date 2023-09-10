Kumaşın ustalarına hem burs hem para

“Doku Kumaş Tasarım Yarışması”
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’’Doku Kumaş Tasarım Yarışması’’ ödülleri Gaziantep’te sahiplerini buldu. Bölgede yaşanan deprem felaketi nedeniyle defilenin düzenlenmediği törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Tekstil Sektör Kurulu ve GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, milletvekilleri, çok sayıda Birlik, Oda Başkanı, Bakanlık ve Kamu Kurumu temsilcileri katıldı.
ÜÇ KATEGORİDE YARIŞTILAR
Dokuma, örme ve baskı olmak üzere 3 kategoride düzenlenen ve toplam 1 milyon 450 bin TL para ödülü dağıtılan törende konuşan GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci “Bu sene bizim için çok özeldi. İki sene elimizden geldiğince hem mesleki bilgilerimizi hem de bölgemizin özelliklerini ortaya koyarak elimizden geleni yaptık ve bölgemize katkı sağladık. Bu sene de aynı şeyleri yapacaktık ki başımıza bir felaket geldi. Bizim bu yarışmayı yapmakta bir tek amacımız var o da burada yarışan arkadaşlarımızın burs haklarını kaybetmemesi. Bu nedenle bu sene her şeye rağmen bu yarışmayı yapmak istedik. Bu hikayede herkesin çok büyük emeği ve katkısı var. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
116 TASARIM YARIŞTI
Tekstil ve moda tasarımı öğrenci ve mezunlarının özgün tasarımları ile katılabildiği Doku Kumaş Tasarım Yarışması, önceki yıllarda olduğu gibi dokuma, örme ve baskı olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlendi. 29 tasarımcının katıldığı ve 116 tasarımın finalde yarıştığı Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nda Sürdürülebilirlik Özel Ödülü de yer aldı. Dokuma’da Efekan Türker, Örme’de Çağla Çokgezen; Baskı’da Bahar Meydan birinci olarak 225.000 TL’lik para ödülü almaya hak kazandılar. İkincilere 150 bin TL ve üçüncülere de 75 bin TL para ödülünün verildiği yarışmada 100 bin TL tutarındaki “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’’ ise Selin Bulut’un oldu.