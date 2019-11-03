Ekonomi Küresel beyin göçü haritası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küresel beyin göçü haritası

Yetişmiş insan kaynaklarını kaybeden ülkeler, ekonomik yarışta geride kalıyor. ‘Küresel beyin göçü haritası’nı kapak dosyasına taşıyan Z Raporu, konuyla ilgili merak edilenleri araştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Z Raporu kasım sayısı bayilerde.
Z Raporu kasım sayısı bayilerde.

Z Raporu, Kasım 2019 sayısında hayati bir konuyu daha incelemeye aldı: Küresel beyin göçü haritası Cazip çalışma olanakları, dolgun maaşlar ve daha iyi bir hayat imkanı sunan gelişmiş ülkeler sürekli beyin göçü alıyorlar. Bu durum, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ise çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Yetişmiş insan kaynaklarını mütemadiyen kaybeden bu ülkeler, ekonomik yarışta da ‘mutlak mağlup’ durumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Küresel beyin göçü haritasına yakından bakıldığında hemen fark edilen, bu büyük çağ gerçeğini daha iyi anlamak ve buna karşı çözümler geliştirmek üzere yararlanılabilecek kritik doneler, tüm ayrıntılarıyla Z Raporu’nun kapsamlı dosyasında.

Z Raporu bu ay neler içeriyor?

  • * Yüksek nitelikli insanlar ülkelerini neden terk ediyor?
  • * En fazla beyin göçü veren 34 ülke içinde 24. sırada yer alan Türkiye bundan nasıl etkileniyor? Ve elbette en fazla göç alan ülkelerin çalışma standartları neler?
  • * Bu ülkeler yüksek nitelikli insanlara neden cazip geliyor, yetenekleri nasıl çekebiliyor?


BARIŞ PINARI’NDAN SONRA SURİYE’DE YENİ İHTİMALLER

Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusundan kendisine yönelen terör tehdidini ortadan kaldırmak için Barış Pınarı Harekatı’nı, uzun süredir devam ettirdiği askeri hazırlıklardan sonra başlattı. Bu harekat neticesinde, Türkiye artık Suriye'nin geleceğinde ve dolayısıyla Cenevre siyasi görüşmelerinde, ABD ve Rusya'nın yanında en etkili üç aktörden biri konumunda. Bundan sonra neler olacak? Suriye ve bölge coğrafyasında yeni ihtimaller neler? Z Raporu, bölgesel güç dengesindeki somut durumu ve güç pazarlıklarını güçlü bir analiz eşliğinde sayfalarına taşıdı.

WALL STREET’TE MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ

Wall Street'te yatırım kararlarını, yatırım uzmanlarının mı verdiğini sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz! Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan ilk üç sektör olan savunma, finans ve tıp, en kritik kararlarda bile yapay zekadan yoğun bir şekilde yararlanıyor. Bu yönelimin bir sonucu olarak yatırımlarda da kararlar artık yüksek teknolojiyle destekleniyor.

Finans alanında teknoloji ve özellikle yapay zeka yatırımları, son dönemde büyük bir hız kazanmış durumda. Küresel finans merkezi Wall Street'te yatırım kararlarının yüzde 60'ını yapay zeka veriyor. Para yönetimi gibi 'çok hassas' bir konuda bile yapay zekaya başvurulması, bu konuda güven eşiğinin çoktan aşıldığını gösteriyor. Ayrıntılar Z Raporu’nun yeni sayısında…

Z RAPORU’NUN KESKİN KALEMLERİ

  • Siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Z Raporu’nun güçlü kalem ekibinin ortaya koyduğu görüşler, ufuk açmaya devam ediyor. Yönetim felsefesinde iz bırakanları Prof. Dr. Mustafa Özel’in yazdığı, piyasaları analist Cüneyt Paksoy’un yorumladığı Z Raporu’nda Prof. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Mehmet Akif Soysal, Doç. Dr. Kadir Tuna, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi’nin ülke ve dünya gerçeklerine farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak yorumlarını okuyabilirsiniz.

Z Raporu: Su kıyameti kapıda
EKONOMİ
Z Raporu: Su kıyameti kapıda
PKK yeni örgütü burada kurdu

PKK yeni örgütü burada kurdu

​İllegal kadın yapılanmasının merkezi Diyarbakır HDP binası çıktı.
Avrupadaki Kandil büyüyor

Avrupa'daki Kandil büyüyor

​Raporlar PKK'nın AB ülkelerindeki örgütlenmesini deşifre etti.
Herkesin dikiliağacı olacak

Herkesin dikili
ağacı olacak

​11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluşacak.
Küresel beyin<br>göçü haritası

Küresel beyin
göçü haritası

​Z Raporu'nun kasım ayı sayısı bayilerde.
Maraton için<br>bazı yollar kapatıldı

Maraton için
bazı yollar kapatıldı

​İstanbul' da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil bazı yollar 15.00'e kadar kapalı kalacak.
ABD'den<br>skandal rapor

ABD'den
skandal rapor

ABD raporda PKK/YPG'nin adını dahi anmadı.
İşgalci döndü

İşgalci döndü

​ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor.
Bağdadi<br>ABD'nin buluşuydu

Bağdadi
ABD'nin buluşuydu

Lavrov: ABD söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor.
Gülen'in<br>çiftliği gibiydi

Gülen'in
çiftliği gibiydi

​Eşcinsellik iftirasıyla Kuleli'den atılan T.A ifade verdi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Kombiyi aç kapa<br>faturayı şişirir

Kombiyi aç kapa
faturayı şişirir

​Evde yokken kombiyi kapatmak çözüm değil.
Yatırımlar hızlandı

Yatırımlar hızlandı

​Manisa'da 700, Elazığ'da 3 bin 500 kişi istihdam edilecek.
Külliye'de<br>öğrenciye iş imkanı

Külliye'de
öğrenciye iş imkanı

​Öğrenciler Külliye'deki ofislerde istihdam edilecek.
Deplasmanda ilk kez

Deplasmanda ilk kez

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş ilk deplasman galibiyetini aldı.
Temsilciler Heyeti'nden Kalın ziyareti

Temsilciler Heyeti'nden Kalın ziyareti

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Temsilciler Heyeti'ni kabul etti.
Geçit vermedi

Geçit vermedi

​Beto'nun damga vurduğu maçta Trabzonspor 1-0 kaybetti.

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