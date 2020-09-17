Küresel ekonomi toparlanıyor

OECD’nin son olarak açıkladığı raporda küresel ekonomi için küçülme tahmini yüzde 6’dan yüzde 4,5’e çekilirken, Türkiye, Çin, ABD ve Avrupa ekonomileri için yukarı yönlü revize yapıldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda yüzde 6 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4,5’e düşürdü. 2021 için ise büyüme tahmini yüzde 5,2’den yüzde 5’e çekildi. OECD tarafından yayınlanan Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu’nda, 2020’de Türkiye, Çin, ABD ve Avrupa ekonomileri için yukarı yönlü, son haftalarda Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler olan Arjantin, Hindistan ve Meksika ekonomileri ise aşağı yönlü revizyon yapıldı. Daha önce ikinci dalganın yaşanmayacağı senaryosunda 2020 için yüzde 7,3 olarak açıklanan ABD ekonomisinin küçülme tahmini yüzde 3,8’e indirilirken, 2021’de ülke ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü. Avro Bölgesi için 2020’de öngörülen yüzde 9,1 küçülme tahmini yüzde 7,9’a düşürüldü, gelecek yıl ise yüzde 5,1 büyüme öngörüldü.

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KÜRESEL ÜRETİMDE DÜŞÜŞ YÜZDE 10

İngiltere’nin, ise OECD ülkeleri içinde en fazla küçülen ülkelerden olması beklenirken, 2020 yılı küçülme tahmini yüzde 11,5’ten yüzde 10,1’e çekilip, gelecek yıl yüzde 4 büyüme olacağı varsayılıyor. Salgınının ekonomiler ve toplumlar üzerinde önemli bir yük oluşturduğu belirtilirken, 2020’nin ikinci çeyreğinde küresel üretimin 2019’un sonuna göre yüzde 10’un üzerinde düşüş gösterdiği kaydedildi. Salgın nedeniyle küresel ekonomide belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanan raporda, ekonomik toparlanmanın gücünün ülkeler ve sektörler arasında önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği aktarıldı. Raporda, Kovid-19’a karşı bir aşının 2021’in sonlarına kadar yaygın olarak mevcut olmayacağının varsayıldığı belirtilirken salgında küresel üretimde düşüşün beklenenden az olduğuna vurgu yapıldı.

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ÇİN BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 2,6 olarak açıklanan küçülme tahmini, yüzde 1,8 büyüme olarak revize edildi. Çin ekonomisinin gelecek yıl 1,2 puanlık artışla yüzde 8 büyüyeceği öngörülüyor. Daralma tahmini Hindistan için yüzde 3,7’den yüzde 10,2’ye, Meksika için yüzde 8,5’ten yüzde 10,2’ye ve Arjantin için yüzde 8,3’ten yüzde 11,2’ye çıkarıldı. OECD raporunda, Türk ekonomisine yönelik haziranda bu yıl için yüzde 4,8 olan daralma tahmini yüzde 2,9’a düşürüldü. Türk ekonomisinin 2021’de ise yüzde 3,9 büyüyeceği tahminine yer verildi.

SALGININ ETKİSİ UZUN SÜRECEK

Küresel ticarette bu yılın ilk yarısında yüzde 15 düşüş görüldüğü belirtilen OECD raporunda, iş gücü piyasasının; çalışma saatlerinde kısalma, iş kayıpları ve işletmelerin zorunlu olarak kapatılmasından dolayı ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı. Raporda, “Kovid-19 krizinin hanehalkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için tüm ekonomilerde görülen hızlı ve etkili politika desteği olmasaydı üretim ve istihdamdaki daralma önemli ölçüde büyük olacaktı” denildi.

Çoğu ekonomide, gelecek yılın sonunda üretim seviyesinin 2019’un altında kalacağının tahmin edildiği raporda, bunun salgının uzun süreli etkisine vurgu yapıldı. Raporda, Kovid-19 salgınının daha güçlü bir şekilde yeniden canlanması ve daha sıkı karantina önlemlerine başvurulması halinde bunun gelecek yıl küresel büyümeyi 2-3 puan aşağı çekeceği konusunda uyarıda bulunuldu.

DESTEK ÇEKİLİRSE İFLASLAR ARTAR

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Laurence Boone

OECD Başekonomisti Laurence Boone, salgına bağlı sağlık krizi ve ekonomik yavaşlamanın ne zaman biteceğinin belli olmadığını vurgularken, 2008 finansal krizinden sonraki gibi hükümetlerin maliye politikasını çok çabuk sıkılaştırma hatasından kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Boone, hükümetlerin desteğinin sürekli olmaması halinde şirket iflasları ve işsizliğin artacağı uyarısında bulundu. Ekonomide dijitalleşmeye dikkati çeken Boone, hükümetlere ‘yeşil ekonomi’ için daha fazla harcama yapması çağrısı yaptı.