Küresel ekonomide Orta Doğu çıkmazı

Z Raporu eskimeyen yeni oyunu, kısacası Orta Doğu’daki güç mücadelesini, küresel ekonomideki jeopolitik risklere de dikkat çekerek inceliyor. İşgalci güç İsrail’in, İran’ı açık şekilde cepheye çekmek ve cevap vermeye zorlamak istediği görülüyor. Tahran jeopolitik anlamda kaybedecek çok şeyi olduğu için İsrail’in tahriklerine direnmeye çalışsa da önümüzdeki dönemde karşılıklı atılabilecek askeri adımlar başka bir şans bırakmayabilir. Netanyahu hükümetinin İran ile “hesaplaşma” için en uygun konjonktürü yakaladıklarını düşünmesi bölgesel bir savaş ihtimalinin Orta Doğu’da hiç olmadığı kadar yakın olduğunu gösteriyor. İran ile İsrail’in birbirlerini topraklarında askeri olarak hedef alması, denklemi tehlikeli bir boyuta taşımış durumda.





YAŞLI AVRUPA GENÇLİK İKSİRİ ARIYOR

Küresel ekonomik gücü her geçen yıl daha da zayıflayan Avrupa Birliği (AB), savaşlar, mülteci akını, enerji arz sorunu ve yüksek borçluluğun gölgesinde yeniden ekonominin süper güçlerinden biri olmayı arzuluyor. Bunun için 2000 ve 2010 yıllarında hazırlanan strateji belgeleri sonuç vermeyince çareyi ‘Euro Bölgesi'ni kurtaran adam’ olarak bilinen eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’de, namı diğer Süper Mario’da buldular. Draghi’nin AB Komisyonu’nun talebiyle kaleme aldığı rapor, yeniden rekabetçi bir Avrupa için yılda en az 750 milyar avroluk ek yatırım ihtiyacını ortaya koyuyor.





PANDEMİNİN MİRASI: BÜTÇE AÇIKLARI

Kamu harcamalarının gelirleri aştığı durumda ortaya çıkan bütçe açığı, ülkelerin mali sağlığının önemli göstergelerinden biri kabul ediliyor. Pandemi döneminde parasal genişleme politikaları nedeniyle artan borçluluklar nedeniyle dünyanın dört bir yanında hükümetlerin bütçe açıkları artış gösterirken, listenin zirvesinde Brezilya yer alıyor. Enflasyonla mücadele, yaşanan tüm diğer önemli küresel, bölgesel ve yurtiçi gelişmelere rağmen gündemimizin bir numaralı maddesi olmaya devam ediyor. Haziran 2023’te göreve gelen yeni ekonomi yönetiminin tüm çabalarına rağmen en son açıklanan eylül ayı verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 49’un üzerinde seyrediyor.





Z Raporu

EKONOMİK VE SİYASİ OLAYLARA GÜNCEL BAKIŞ

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Yönetimde anlatı zekâsı’ konusunu ele aldı. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.











