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Ekonomi

Küresel ihracatta Türkiye atağı: Z Raporu'nun şubat 2023 sayısı bayilerde

Türkiye küresel ihracattan aldığı payı artırıyor. Z Raporu şubat sayısında başarı hikayesini ele aldı. Pandemi dönemi boyunca üretimini aksatmadan devam ettirerek güvenli tedarik merkezi haline gelen Türkiye, 2022’yi 254,2 milyar dolarlık ihracat rekoruyla kapattı.

03:45 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekonomi dergisi Z Raporu’nun şubat sayısı dolu dolu içeriği ile okuyucularının karşısına çıkıyor.

Ekonomi dergisi Z Raporu’nun şubat sayısı dolu dolu içeriği ile okuyucularının karşısına çıkıyor.

Ekonomi dergisi Z Raporu’nun şubat sayısı dolu dolu içeriği ile okuyucularının karşısına çıkıyor. Z Raporu’nun bu ay ki kapak konusu ise “İhracatın 2023 rotası” başlığını taşıyor. Pandemi dönemi boyunca üretimini aksatmadan devam ettirerek güvenli tedarik merkezi haline gelen Türkiye, 2022’yi 254,2 milyar dolarlık ihracat rekoruyla kapattı. Türkiye bir yandan rekor ihracat rakamlarına ulaşırken, bir yandan küresel ihracattan aldığı payı artırıyor. İhracatta sağlanan başarının hikâyesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Z Raporu için kaleme aldı.

2022 yılında Türkiye’nin mal ihracatı 254,2 milyar dolar ile rekor kırarken, hizmet ihracatı ise yılın ilk 11 ayında da yüzde 50,7 artışla 83,5 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2025 için belirlenen 130 milyar dolarlık ihracat hedefine 2 yıl öncesinde, 2023’te ulaşmayı öngördüklerini belirtti. Bolat, hedeflerinin Türkiye’yi hizmet sektörü denildiğinde akla gelen ilk 5 ülkeden biri haline getirmek olduğunu ifade etti.

İş dünyasından güçlü istihdam hedefi

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, başarılı olmanın ilk yolunun kişinin yetkinliklerinin farkında olmasından ve sevdiği işi yapmasından geçtiğini söylüyor. Krea M.I.C.E tarafından gerçekleştirilen Altın Lider Ödülleri Platformu’nda 2022’nin beğenilen CHRO’su seçilen Yavuztürk, Z Raporu’na verdiği söyleşide, "Çalıştığımız alanda bulduğumuz huzur başarıyı, başarı da istikrarı getiriyor" açıklamasında bulundu. 2022’de rekor kıran istihdam için iş dünyası vites yükseltiyor. 2023’te de pek çok sektörde güçlü istihdam artışları planlanıyor. Z Raporu’nda bu ay sektör temsilcilerinin 2023 istihdam artış planlarına yönelik değerlendirmeleri de yer alıyor.


#Z Raporu
#İhracat
#Dergi
#Ekonomi
20 dakika önce
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Küresel ihracatta Türkiye atağı: Z Raporu'nun şubat 2023 sayısı bayilerde
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