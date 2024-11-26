Küresel ticarete uzanan bir köprü

MÜSİAD Malatya Başkanı Yunus Akçin, deprem şehri olan Malatya’nın ayağa kaldırılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Akçin, fuarın sadece ürünlerin tanıtıldığı bir organizasyon değil; aynı zamanda yerli ve yabancı iş insanları arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturmak için büyük bir fırsat sağladığını söyledi.





3 FİRMA İLE KATILDIK

Yunus Akçin, MÜSİAD Expo Fuarı’nın, iş dünyasnıı küresel pazarlara taşıyan önemli bir köprü olduğunu söyledi. Akçin, şunları kaydetti: “Fuar, her iki yılda bir olduğu gibi bu yıl da iş dünyamız için büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin en prestijli fuarlarından biri olan Expo, farklı sektörlerden firmalarımızı dünya pazarlarıyla buluşturuyor ve yeni iş birliklerine kapı aralıyor. Bizler de MÜSİAD Malatya Şubesi olarak, bu etkinliğe 3 firmamızla katılarak hem ilimizi hem de bölgemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Bu fuar sayesinde Malatya’mızdaki girişimciler, ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırma şansı bulurken, uluslararası arenada da önemli bağlantılar kurma imkanına sahip oluyorlar.”





MALATYA’YA KATMA DEĞER KATMAK EN BÜYÜK HEDEF

Akçin, “Malatya, tarihsel ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra iş gücü ve üretim potansiyeli açısından da önemli bir konumda. MÜSİAD Expo sayesinde bu potansiyeli dünya pazarlarıyla buluşturmak, şehrimize katma değer sağlamak ve Malatya’mızı uluslararası alanda daha görünür kılmak en büyük hedeflerimizden biridir” dedi. Akçin ayrıca, MÜSİAD Expo’nun sunduğu eğitim programları, paneller ve konferansların da iş dünyasına vizyon kazandırdığını belirtti. Akçin, şöyle devam etti: “Bu etkinlikler, yenilikçi çözümlerle işletmelerimizin büyümesini destekliyor ve girişimcilerimizin küresel rekabette daha sağlam adımlarla ilerlemesine katkıda bulunuyor. Sonuç olarak MÜSİAD Expo, sadece ticaretin değil, aynı zamanda dayanışmanın, bilgi paylaşımının ve ortak kalkınmanın adresidir. Malatya iş dünyası adına bu fuarın bir parçası olmaktan gurur duyuyor, ilimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”





MÜSİAD Malatya Başkanı Yunus Akçin

Sahada çalışmalara hız verdik

MÜSİAD Malatya Başkanı Yunus Akçin, MÜSİAD Malatya Şubesi olarak, depremden etkilenen tüm hemşerilerin yanında olma kararlılığını gösterdiklerini söyledi. Akçin, “Şehrimizin yeniden ayağa kalkması, ticaret hayatının eski gücüne kavuşması için gerekli olan desteği sağlamak adına sahada çalışmalarımıza hız verdik. Üyelerimizle düzenli olarak bir araya geliyor, birebir ziyaretlerde bulunuyor ve dost meclisleri düzenleyerek onların talep ve sorunlarını dinliyoruz. Bu süreçte elde ettiğimiz geri bildirimleri kurumlar nezdinde ilgili mercilere ileterek çözüm üretme çabamızı sürdürüyoruz” dedi.











