Kuryelere 69 yaş sınırı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC), Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY) ve Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne (ÜDY) ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemeyle kuryelerin sürücü belgeleri iptalinde uygulanan yaş sınırı 69'a çıkarıldı.

SALGIN DÖNEMİNDE ALINAN TEDBİR KALICI HALE GELDİ

Salgın, ticaret koridorlarındaki değişim, küresel gelişmeler ve artan ticaret hacmi nedeniyle kara yolu taşımacılığı sektöründe ortaya çıkan şoför ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2021'den bu yana geçici olarak uygulanan düzenleme mevzuatla kalıcı hale getirildi. Böylece kara yolu taşımacılığına ilişkin mesleki yeterlilik düzenlemesiyle kuryelerin sürücü belgeleri iptalinde uygulanan yaş sınırı 69'a çıkarıldı. Yönetmelik değişikliğiyle Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin kapsamı netleştirildi. Yalnızca motosiklet ve motorlu bisikletlerle yapılan kurye taşımacılığıyla sınırlandırıldı.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA SINAVSIZ SRC İMKANI

Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında üniversite mezunlarına, Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC), Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY) ve Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi (ÜDY) eğitim ve sınav şartı aranmaksızın verilecek. Düzenlemeyle 66 yaşından gün alan sürücülerin SRC belgeleri geçici olarak geçersiz sayılırken, sağlık ve psiko-teknik rapor sunulması halinde yeniden geçerli olacak. Adli sicil şartları ve takograf ihlallerine yönelik yaptırımlar da netleştirildi.







