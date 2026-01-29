Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesini yeniledi

Merkez Bankası toplam rezervleri 215,6 milyar dolara ulaştı
Merkez Bankası toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215,6 milyar dolara ulaştı.
