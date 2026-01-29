Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesini yeniledi

Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesini yeniledi

14:4429/01/2026, الخميس
G: 29/01/2026, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber
Merkez Bankası toplam rezervleri 215,6 milyar dolara ulaştı
Merkez Bankası toplam rezervleri 215,6 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215,6 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215,6 milyar dolara ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#son dakika
#Merkez Bankası
#rezerv
#rekor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri kura tarihi belli oldu mu, kura çekilişi ne zaman? 7 bin 562 TOKİ Kayseri kurasına katılacaklar listesi