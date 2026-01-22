Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının ilk faiz kararını duyurdu. Para Politikası Kurulu, faizi 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye indirdi.
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38’den yüzde 37’ye indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirmiştir.
TCMB 2026 PPK Toplantı Takvimi
22 Ocak 2026
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026