Merkez Bankası 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı

14:0122/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Gözler Merkez Bankası’ndaydı: Yılın ilk faiz kararı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının ilk faiz kararını duyurdu. Para Politikası Kurulu, faizi 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yatırımcıları, tasarruf sahiplerini ve kredi kullanmayı planlayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ocak ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Politika faizini 100 baz puan düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38’den yüzde 37’ye indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirmiştir.

TCMB 2026 PPK Toplantı Takvimi

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026


