Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Buna göre, 2 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 414 milyon azalarak 74 milyar 564 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Aralık'ta 76 milyar 978 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.