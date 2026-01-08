Yeni Şafak
Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

15:428/01/2026, Perşembe
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 414 milyon azalarak 74 milyar 564 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Aralık'ta 76 milyar 978 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 368 milyon dolar azalışla 116 milyar 894 milyon dolardan 114 milyar 526 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 193 milyar 872 milyon dolardan 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.


#Rezerv
#TCMB
#merkez bankası
