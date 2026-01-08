Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin TL'lik tazminat davası açıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin TL'lik tazminat davası açıldığını bildirdi.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.
Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."



