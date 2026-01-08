Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Çelik, "Türkiye'de ve dünyada Özgür Özel’in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur. Her gün “yalan siyaseti”nde yeni bir rekor kırıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump hakkında mesnetsiz açıklamalarda bulunmuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in bu açıklamalarına karşı,
"Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir"
ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün “yalan siyaseti”nde yeni bir rekor kırıyor.

Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor.

Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır.

Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir.

Türkiye’de ve dünyada Özgür Özel’in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur.

Özgür Özel’in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok.

Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır.

Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel’in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."



