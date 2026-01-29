Yeni Şafak
Yeni sınır kapısı geliyor: Anlaşma resmen onaylandı

15:0229/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
IHA
Kapıkule’ye kuzeyde yeni sınır kapısı geliyor
Bulgaristan–Türkiye sınır hattında geçişleri hızlandırması beklenen yeni bir adım atıldı. Bulgaristan Bakanlar Kurulu, Kapitan Andreevo–Kapıkule sınır kapısının Bulgaristan tarafında yeni bir gümrük kapısının inşasını öngören anlaşma taslağına onay verdi. Söz konusu düzenlemenin, özellikle yoğun dönemlerde artan araç ve yolcu trafiğini hafifletmesi amaçlanıyor.

Bulgaristan hükümetinin olağan oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada,
"İki ülke arasındaki sınır geçişleriyle ilgili sorunların çözülmesi ve yeni bir sınır geçiş noktası olan ‘Kapitan Andreevo-Kapıkule-Kuzey’in açılması için Bulgaristan ile Türkiye arasında hazırlanan anlaşma taslağı onaylandı"
ifadelerine yer verildi.

Yeni kapı Kapıkule’nin kuzeyinde kurulacak

Planlanan yeni ortak sınır kapısının, Bulgaristan tarafında Svilengrad Belediyesi’ne bağlı Kapitan Andreevo köyü yakınlarında, Türkiye tarafında ise Edirne Kapıkule bölgesinde yer alması öngörülüyor. Mevcut Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısının kuzeyinde konumlanacak yeni geçiş noktası, iki ülke arasında ek bir kontrol ve geçiş alanı oluşturacak.

Ortak uzman komisyonu görev yapacak

Anlaşma taslağına göre, Türkiye ve Bulgaristan’ın yetkili makamlarından oluşacak bir Ortak Uzman Komisyonu kurulacak. Komisyon; kara yolu bağlantılarının temel teknik özellikleri, güzergâhların konumu, sınırla kesişme noktaları, geçiş güzergâhlarının sayısı, yeni sınır kontrol ve geçiş noktasının yeri, teknik altyapısı ve çalışma rejimini belirleyecek.

Ayrıca taşınacak yük ve yolcu türleri, trafik türüne göre geçiş düzeni ile yeni sınır kapısının hukuki ve teknik süreçleri de komisyon tarafından detaylı şekilde ele alınacak.

Amaç yoğunluğu azaltmak

Dünyanın en yoğun kara sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapitan Andreevo-Kapıkule, aynı zamanda Avrupa Birliği’ni Asya’ya bağlayan Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı olarak biliniyor. Yeni sınır kapısının devreye girmesiyle birlikte özellikle ticari araç ve yolcu geçişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, ticaret ve taşımacılığın daha hızlı ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor.




