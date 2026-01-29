Yeni sınır kapısı geliyor: Anlaşma resmen onaylandı

Bulgaristan–Türkiye sınır hattında geçişleri hızlandırması beklenen yeni bir adım atıldı. Bulgaristan Bakanlar Kurulu, Kapitan Andreevo–Kapıkule sınır kapısının Bulgaristan tarafında yeni bir gümrük kapısının inşasını öngören anlaşma taslağına onay verdi. Söz konusu düzenlemenin, özellikle yoğun dönemlerde artan araç ve yolcu trafiğini hafifletmesi amaçlanıyor.
Yeni kapı Kapıkule’nin kuzeyinde kurulacak
Planlanan yeni ortak sınır kapısının, Bulgaristan tarafında Svilengrad Belediyesi’ne bağlı Kapitan Andreevo köyü yakınlarında, Türkiye tarafında ise Edirne Kapıkule bölgesinde yer alması öngörülüyor. Mevcut Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısının kuzeyinde konumlanacak yeni geçiş noktası, iki ülke arasında ek bir kontrol ve geçiş alanı oluşturacak.
Ortak uzman komisyonu görev yapacak
Anlaşma taslağına göre, Türkiye ve Bulgaristan’ın yetkili makamlarından oluşacak bir Ortak Uzman Komisyonu kurulacak. Komisyon; kara yolu bağlantılarının temel teknik özellikleri, güzergâhların konumu, sınırla kesişme noktaları, geçiş güzergâhlarının sayısı, yeni sınır kontrol ve geçiş noktasının yeri, teknik altyapısı ve çalışma rejimini belirleyecek.
Ayrıca taşınacak yük ve yolcu türleri, trafik türüne göre geçiş düzeni ile yeni sınır kapısının hukuki ve teknik süreçleri de komisyon tarafından detaylı şekilde ele alınacak.
Amaç yoğunluğu azaltmak
Dünyanın en yoğun kara sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapitan Andreevo-Kapıkule, aynı zamanda Avrupa Birliği’ni Asya’ya bağlayan Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı olarak biliniyor. Yeni sınır kapısının devreye girmesiyle birlikte özellikle ticari araç ve yolcu geçişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, ticaret ve taşımacılığın daha hızlı ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor.