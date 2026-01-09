Türkiye’ye sokulmak istenen 739 kilo esrar Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu maddenin adli değerlendirmelere göre 6 milyon 47 bin 233 euro değerinde olduğunu açıkladı. Bu yakalamanın, Bulgaristan-Türkiye sınırında gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade edildi.



