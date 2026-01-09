Yeni Şafak
Edirne
Türkiye’ye sokulmak istenen 739 kilo esrar Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı

09:399/01/2026, Cuma
IHA
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafında yer alan Kapitan Andreevo gümrüğünde, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir tırda yapılan kontrollerde 739 kilo esrar ele geçirildi.

Haskovo Bölge Savcılığı’nın verdiği bilgilere göre, Polonya plakalı bir çekici ve yarı römorktan oluşan tır, çıkış yapan yük araçları güzergâhında kontrole alındı. Polonya vatandaşı sürücü, Polonya ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye taşınan elektrikli süpürgelere ait belgeleri ibraz etti.


Burgas Gümrük Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince yapılan risk analizi sonrası araç detaylı aramaya sevk edildi.

Detaylı kontroller sırasında, beyan edilen yük içerisinde 5 tahta sandık bulundu. Sandıkların içinde 626 paket halinde yeşil ot kütlesi tespit edildi. Yapılan saha testlerinde maddenin 739,210 kilo esrar olduğu belirlendi.


Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu maddenin adli değerlendirmelere göre 6 milyon 47 bin 233 euro değerinde olduğunu açıkladı. Bu yakalamanın, Bulgaristan-Türkiye sınırında gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade edildi.


Olayla ilgili olarak 49 yaşındaki Polonya vatandaşı K.Sh. gözaltına alındı. Şüphelinin, yüksek riskli uyuşturucu maddeyi Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçirmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 72 saat süreyle gözaltında tutulduğu öğrenildi.


