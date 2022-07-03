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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuzeyin kartalları: Daima göreve hazır

Merzifon’daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 151’inci Tunç Filo, Karadeniz’de Türk hava sahasında kuş uçurtmuyor. Sınırdaki devriye faaliyeti süresince haksız ihlallere anında karşılık veren F-16 pilotları, hür türlü hava şartında 7 gün 24 saat görev alıyor. Filo komutanı, Tunç Filo’yu “Karadeniz’in bekçileriyiz” diye özetliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kuzeyin kartalları: Daima göreve hazır
F-16

Karadeniz’de Türk hava sahasına yaklaşan yabancı uçakların takibini yapan Merzifon’daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 151’inci “Tunç Filo” kapılarını açtı. Sınırdaki devriye faaliyeti süresince haksız ihlallere anında karşılık veren ve uzun süreli uçuşlarda havada yakıt ikmali de gerçekleştiren F-16 pilotları, hür türlü hava koşulunda 7 gün 24 saat görev alıyor. Uçuş öncesi yapılan toplantılarda görevle ilgili detayları, hava şartlarını ve oluşabilecek acil durumları değerlendiren pilotlar, buradan teçhizatlarının bulunduğu odaya geçiyor.

DAİMA GÖREVE HAZIR

Teçhizatlarını giyinen pilotlar, uçuşla ilgili dijital verileri aldıktan sonra ekiptekilerin, “iyi uçuşlar” temennisiyle uğurlanıp araçlarla uçaklarının başına gidiyor. Uçağın yanında teknisyenler tarafından karşılanan pilotlar, son kontrollerin ardından uçaklarına binip kalkış için pist başına geçiyor. Gökyüzüne kanat açan pilotlar, görevlerini başarıyla tamamlayıp birliklerine döndüklerinde de uçuş değerlendirme toplantısı yapıyor.

NATO’NUN BELİRLEDİĞİ SÜRENİN ALTINDA

Hazırlık sürecinin çok daha hızlı işlediği acil durumlarda ise hazır bekleyen pilotlar, vakit kaybetmeden hemen uçaklarının yanına gidiyor. Pilotların hazırlanması ve uçağın havalanması, NATO’nun belirlediği standardın yarısı kadar zamanda tamamlanıyor. Görevlerinin dışında eğitim ve spora da önem veren pilotlar, yıl içerisinde çeşitli tatbikatlara katılıyor. Pilotların yemekleri ise filodaki aşçılar tarafından özel olarak hazırlanıyor. 151. Jet Filo Komutanı, “Tunç Filo”nun F-16 SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses - Düşman Hava Savunmasının Baskılanması) filosu olduğuna işaret ederek, bu görevin, yerde konuşlu düşman hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmayı, tahrip ve yok etmeyi kapsadığını anlattı.

KARADENİZ’E EN YAKIN ÜS

Filonun asli görevlerinden birinin NATO’nun “Alarm Reaksiyonu” nöbeti olduğunu, bu kapsamda gece gündüz, tatil bayram gözetmeksizin 24 saat esasına göre nöbet tuttuklarını dile getiren filo komutanı, şunları kaydetti: “Alarm reaksiyon nöbetinde yerde bekliyoruz. Herhangi bir alarm durumunda kısa süre içinde uçuşla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirerek uçağın kalkışını sağlıyoruz. Tanımlanamayan bir hava trafiği veya diğer gerekli durumlarda NATO tarafından daha kısa süreli hazırlık durumları da ikaz edilebiliyor. Karadeniz’e en yakın jet üssü olduğumuz için Karadeniz görevlerinde asli unsur olarak görev almaktayız. Kendimize ‘Karadeniz’in bekçileriyiz’ diyoruz.”

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