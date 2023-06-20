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Ekonomi

Lavantada hasat mevsimi başladı: Yağının litresi 1300 lira

Hoş kokusunun yanı sıra içeriği ile de pek çok sağlık problemine iyi gelen lavanta yağının litresi 1300 liradan satılıyor.

09:23 . 20/06/2023 Salı
IHA
Edirne'de lavanta hasadı başladı.

Edirne'de lavanta hasadı başladı.

Türkiye’de son yıllarda üretim sahası her yıl genişleyen, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantada, hasat mevsimi başladı. Edirne’de ekonomik girdisinin yanında turizme katkısı dolayısıyla da tercih edilen lavantalar, güzel görüntüsü ve kokusuyla yerli ve yabancı vatandaşları hayran bırakıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) ait Karaağaç Lozan Caddesi'nde bulunan 320 dekar ekili alanda hasadı gerçekleştirilen lavantanın kozmetik ve parfüm sanayinin yanı sıra sağlık sektöründe de kullanılıyor.

1 litre lavanta yağı 1300 lira

Lavanta çiçeklerinin açmasıyla hasadına başlanan lavantaların 1 kilogram şişelenen lavanta yağı bin 300 liraya alıcı buluyor. Üreticilerin son yıllarda ekonomik girdisinin yanında turizme katkısı dolayısıyla da tercih ettiği lavantalar, güzel görüntüsü ve kokusuyla insanları kendisine çekiyor.

“Ciddi anlamda giderek üretim alanı da yaygınlaşıyor”

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne’de son yıllarda lavanta tarlalarının ekonomik girdisinin yanında turizm içinde oldukça önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Son aşaması için başlatılan hasat, hafta boyunca sürecek. Bugün burada hasat işlemini gerçekleştirdikten sonra yine sürümündeki distilasyon ünitesini kullanarak yağını elde edeceğiz. Nihai ürünü olarak daha sonra tabii bu ürünü değerlendirilecek."

#Edirne
#Adnan Tülek
#lavanta hasadı
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