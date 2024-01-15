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Ekonomi

Libya ile enerjide iş birliği derinleşiyor

04:00 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:15 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Alparslan Bayraktar.
Alparslan Bayraktar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Libya’nın birçok alandaki işbirliğini enerji alanında da ileri seviyeye taşıyacağını belirterek, “Yaptığımız deniz yetki alanı anlaşması kapsamında, Libya’nın deniz sahalarında aktif olmak istiyoruz. Kendi gemilerimizle çok daha maliyet etkin ve hızlı bir netice alabileceğimizi ifade ettik” dedi. Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında önceki gün başkent Trablus’ta gerçekleştirildi.

ÜLKE ALT YAPISINA TÜRKİYE KATKI VERECEK

Libya’nın enerji kaynaklarındaki potansiyeline dikkati çeken Bayraktar, “Ülkenin petrol ve doğal gaz kaynakları, maden kaynakları oldukça zengin. Ama tabii bir istikrara ihtiyaç var. Buraya gelen yatırımın daha uzun soluklu kalması için de birtakım çalışmaların beraberinde yapılıyor olması lazım” dedi. Bayraktar, Türkiye’nin, Libya’nın enerji ve elektrik altyapısına, enerji üretimine katkı yapabileceğini belirterek, şöyle devam etti: “Bu yönde çalışmalarımız da oldu. Kurumlarımızla Libyalı şirketler bir araya geldi. Burada ciddi bir güneş enerjisi potansiyeli var ve bunu ekonomiye kazandırmakta Türkiye’nin tecrübesinden istifade edebilirler. Sadece hidrokarbon ve petrol demiyoruz, diğer alanlarda da işbirliğine açık olduğumuzu ifade ediyoruz.”




#Enerji
#Diplomasi
#Alparslan Bayraktar
#Ekonomi
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