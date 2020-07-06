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Ekonomi Libya ile hedef ekonomik payı yüzde 30a çıkarmak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Libya ile hedef ekonomik payı yüzde 30’a çıkarmak

MÜSİAD Libya Temsilcisi Karanfil, Türkiye’nin Libya ekonomisindeki payının şu an yüzde 13 seviyelerinde olduğunu belirterek, “Libya’da istikrarın artırılmasıyla bu rakam yüzde 30 seviyelerine çok rahat çıkartılabilecek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ve Libya bayrağı
Türkiye ve Libya bayrağı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Libya Temsilcisi Murtaza Karanfil, Türkiye ile Libya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, Libya’nın geleceği ve Türkiye’nin bölge üzerinde oynadığı aktif rol konusunda değerlendirmelerde bulundu. Karanfil, Türkiye’nin Libya’ya 2018’de 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, geçen yıl itibarıyla bu rakamın yüzde 29 artışla 2 milyar dolarlık seviyeye çıktığını bildirdi.

Murtaza Karanfil

AFRİKA’YA DÖNÜK ÖNEMLİ AÇILIM

Murtaza Karanfil, Türk firmaların Libya’daki iç karışıklıktan dolayı inşaat sektörünün haricinde de zarara uğradığına işaret ederek, “Buna ilave olarak, tamamlanmış kısımlardan doğan hak ediş alacakları 1 milyar dolar, teminat tutarı 1,7 milyar dolar, makine, ekipman gibi envanter ile diğer zararlar toplamı ise yaklaşık 1,3 milyar dolar. Firmalar halen teminat mektupları için yılda 50 milyon dolar komisyon ödemeye devam ediyor. Bu önemli bir sorun ve yeniden inşa sürecinde hükümet nezdinde yapılacak görüşmelerle bunun çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Sorunların çözümü noktasında Ticaret Bakanlığı öncülüğünde çalışmaların halen daha devam ettiğini aktaran Karanfil, şunları kaydetti: “Libya, Afrika’ya açılan kapı. Türkiye, son yıllarda Afrika’ya dönük önemli bir açılım yaptı. Libya, bu bağlamda kilit öneme sahip. Libya ile sadece 3 günlük deniz yolu mesafesi uzaklığımız var. Bu, Libya’ya ulaşan ürünlerin, Libya’da istikrarın tesisi halinde, kara yoluyla 3-4 gün içinde Orta Afrika’ya ulaşması anlamına geliyor. Bu da Orta Afrika’nın, hatta Afrika’nın tamamında, Libya üzerinden tedarikçi ülke konumuna girebilmemize olanak sağlayacak.”

Türkiye bizi kurtardı algısı oluştu

Karanfil, Türkiye’nin Libya’da devrimin başladığı ilk günlerden itibaren demokrasiden ve insan haklarından yana tavır aldığını belirtti. Karanfil, “Devletimiz, darbeci Hafter’e karşılık Birleşmiş Milletler’in tanıdığı ulusal mutabakat hükümetinin yanında yer aldı. Bu konuda küresel güçlerin, ulusal mutabakat hükümetine desteği sadece kağıt üzerinde kaldı. Türkiye’nin siyasi ve askeri desteği ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter güçleri karşısında büyük bir ilerleme kaydetti” dedi. “Şu an Libya’da ‘Türkiye bizi kurtardı’ algısı oluşmuş durumda” diyen Karanfil, konuşmasına şöyle devam etti: “Libya halkı, Türkiye hakkında gerçekten büyük bir minnet içinde. Libya müftüsünün 20 gün önce yayınladığı bir fetva var; Libya’da bütün devlet yetkililerine ve tüccarlara ithal edeceğiniz ürünler Türkiye’de mevcutsa yurt dışına göndereceğiniz her kuruşun mümkünse Türkiye’ye gönderilmesi, Türkiye’de ticaret yapılmasına dair... Bu teveccühün, Türkiye lehine çevrilerek ticari anlamda adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz.”

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