Lisanslı depoculukta yeni dönem

Bu kapsamda, yasanın mevcut halimdeki ceza miktarı 40 katına çıkartılıyor. Yeni düzenleme, cezaların etkinliği ile caydırıcılığının artırılması amacıyla bazı fiillere yeni cezai yaptırımlar getiriyor. Bu kapsamda, idari para cezaları da artırılacak. Mevcut yasada 25 bin liraya kadar olan para cezası 1 milyon liraya kadar yükseltilecek. Böylece lisanslı depoculuk sistemine olan güven artırılacak. Sistemin gelişmesi, yaygınlaşması ile mudilerin hak ve menfaatlerinin korunması sağlanacak.

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifine göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerindeki hizmetler için mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapanlara 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek. Yine yasanın "teşhir" hükmüne aykırı hareket eden, ürün senedinin ilgili yönetmeliğinde düzenlenen içerik şartlarına uymayan lisanslı depo işletmelerine 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uyarı ve idari tedbirlerine rağmen verilen sürede kanuna ve ilgili yönetmeliklere aykırı ya da eksik hususların giderilmemesinin de aralarında bulunduğu hükümlere aykırı hareket eden lisanslı depo işletmelerine de 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.