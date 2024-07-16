LNG ithalatı keşifle düştü

Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gazın üretime kazandırılması ile birlikte Türkiye'nin LNG (Sıvılaştırılmış Gaz) ithalatı da azaldı. LNG’nin toplam ithalattaki oranı 2022 yılında 9,909 milyar metreküp ile yüzde 18, 2023 yılında ise 8,17 milyar metreküp ile yüzde 16 olarak gerçekleşti. Karadeniz’in Filyos açıklarında bulunan 710 milyar metreküplük gaz, geçtiğimiz yıl nisan ayında sisteme dahil edildi. Karadeniz gazının sisteme dahil olmasıyla doğal gaz ithalatı düşüşe geçti. Hem LNG ithalatı hem de boru gaz ithalat oranları geriledi.

RUSYA BİRİNCİ SIRADA

Türkiye, doğal gaz ithalatını 21 farklı ülkeden gerçekleştirdi. Doğal gaz ithalatında birinci sırada yüzde 42,27 payla Rusya yer alırken bu ülkeyi yüzde 20,32’yle Azerbaycan, yüzde 11,86’yla Cezayir, yüzde 10,71’le İran ve yüzde 7,95’le ABD izledi. Türkiye, Rusya’dan 21 milyar 340 milyon metreküp doğal gaz ithal ederken, 92 milyon metreküp Umman’dan satın alındı. Doğal gaz ithal edilen yerler arasında Norveç, Brezilya ve Mozambik gibi ülkeler de yer aldı.

İTHALATTA YÜZDE 2 DÜŞÜŞ

Türkiye’nin toplam ithalatında LNG’nin payı 2022 yılında 9,909 milyar metreküp iken bu 2023 yılında 8,17 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Oran ise yüzde 18’den yüzde 16’ya düştü. 2022 yılında ABD 5,642 milyar metreküp ve Mısır 2,231 milyar metreküp hacimlerle LNG ithalatında öne çıkan ülkeler konumunda yer aldı. Bu konum 2023 yılında ABD için 4,011 ve Mısır için ise 1,319 milyar metreküpe geriledi. Küresel LNG pazarının en önemli 3 oyuncusundan biri olan Katar’dan sağlanan LNG ithalatı 2022 yılında 85,55 milyon metreküp olurken bu oran 2023 yılında sıfır seviyesine düştü. Boru gazı ithalat rakamı 2022 yılında 8,98 milyar metreküp, 2023 yılında ise 8,78 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

BÜYÜK PAY BOTAŞ’TA

Toplam ithalatın yüzde 90,45’i BOTAŞ, yüzde 3,43’ü Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 2,77’si Bosphorus Gaz, yüzde 1,98’i Kibar Enerji, yüzde 0,97’si Socar Enerji ve yüzde 0,39’u Ege Gaz AŞ tarafından gerçekleştirildi.

11,95 MİLYAR METREKÜPÜ DURUSU’DAN

İthal edilen gazın giriş noktaları kıyaslandığında ilk sırada 11,95 milyar metreküple Durusu yer aldı. Durusu giriş noktasını, 8,6 milyar metreküple Kıyıköy, 5,9 milyar metreküple TANAP Seyitgazi, 5,4 milyar metreküple Gürbulak, 5,07 milyar metreküple Marmara Ereğlisi LNG Terminali, 4,36 milyar metreküple Türkgözü, 3,74 milyar metreküple Egegaz Aliağa LNG Terminali, 2,22 milyar metreküple Etki LNG Terminali takip etti.







