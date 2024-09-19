LNG ticaretinde yeni iş birliği

Türkiye, doğal gazda tedarik yelpazesini genişletecek adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce ExxonMobil ve Shell gibi küresel şirketlerle imzalanan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi. BOTAŞ ile TotalEnergies, 10 yıllık LNG anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Total, 2027 yılından itibaren her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküplük toplam 16 adet LNG kargosu temin edecek.

GAZ İHTİYACININ YARISINI LNG OLARAK ALABİLİRİZ

BOTAŞ ve TotalEnergies arasındaki LNG anlaşmasının imza töreni, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumunda gerçekleştirildi. İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazı sadece boru hatlarıyla değil, aynı zamanda gemilerle LNG olarak tedarik etme hedefiyle yola çıktıklarına değinerek, “Yaptığımız yatırımlarla bugün Türkiye'deki yıllık olarak kullandığımız gaz ihtiyacının rahatlıkla yarısını sıvılaştırılmış şekilde alabilecek hale geldik” diye konuştu.

4 AYDA DÖRDÜNCÜ ORTAKLIK YAPILDI

Geçtiğimiz mayıs ayında biri ExxonMobil olmak üzere 2 küresel şirketle LNG iş birliğine imza atan BOTAŞ, eylül ayının başında da Shell ile yıllık 4 milyar metreküp LNG transferini kapsayan 10 yıllık anlaşmaya varmıştı. Daha önce spot olarak yapılan LNG alımlarının anlaşmalarla uzun döneme yayıldığına işaret eden Bayraktar, “TotalEnergies ile yaptığımız anlaşma 10 yılı kapsıyor. 2027 yılından başlamak suretiyle 10 yıl boyunca her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküp 16 kargoluk LNG'nin Türkiye'ye teslimini içeriyor” dedi.

80 MİLYAR METREKÜPÜ RAHATLIKLA KARŞILAR

Bayraktar, anlaşmanın son derece esnek şartlara, rekabetçi koşullara sahip olduğunu vurgulayarak, uzun vadede Türkiye'de gazı ucuzlatma hedefi doğrultusunda önemli katkı sunacağını kaydetti. Yapılan altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin, ihtiyacı olan 50 milyar metreküpün üzerinde gaz alabilecek konuma geldiğini ifade eden Bayraktar, ülkenin kendi üretimi, mevcut boru hatları ve tedarik anlaşmaları kapsamında yaklaşık giriş kapasitesinin 80 milyar metreküpü rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu anlattı. Mevcut boru hatlarıyla ilgili kontratların yenilenmesi sürecini de yürüttüklerini anlatan Bayraktar, “En ucuz kaynaktan en rekabetçi şartlarda gaz tedarik etmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜRK HARMANI OLUŞTURUYORUZ

Bakan Bayraktar, 50 milyar metreküplük tüketimi ile Türkiye'nin Avrupa'nın dördüncü büyük doğal gaz piyasası olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Geri kalan miktarı Avrupa'daki müşterilere ihraç edebilecek noktadayız. Türkiye'de farklı kaynaklardan gelen gazları karıştırmak suretiyle bir 'Türk harmanı' oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa'daki müşterilere, özellikle Güneydoğu Avrupa'daki ülkelere sunabilecek durumdayız. Şu anda küçük miktarlarda Bulgaristan'a, Romanya'ya, Macaristan'a bu gazı ihraç ediyoruz. Daha büyük miktarlarda da yapacak hale geleceğiz.”

ABD’de yoğun diplomasi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de yürüttüğü enerji diplomasisi kapsamında; Mısır, Nijerya, Libya ve Hindistanlı mevkidaşları ile enerji alanında iş birliği imkanlarını ele aldı. Bayraktar, zirve kapsamında, Vitol Üst Yöneticisi (CEO) Russel Hardy ve Baker Hughes Üst Yöneticisi (CEO'su) Lorenzo Simonelli ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Gaz kapasitemizi 5 kat artırdık

Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuşan Alparslan Bayraktar, şunları söyledi: “Gaz altyapımıza, yer altı depolarına, gazlaştırma ünitelerine büyük yatırımlar yapıyoruz. Gazlaştırma kapasitemizi neredeyse 5 katına çıkardık ve şimdi tüm tedarik portföyümüz, uzun vadeli boru hattı gaz sözleşmelerinden daha esnek uzun vadeli enerji sözleşmelerine dönüşüyor. 2035 yılında yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 100 gigavata çıkarmak istiyoruz.”







