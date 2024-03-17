LNG’de Türkiye öne çıkıyor

Uluslararası raporlara göre dünya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti önümüzdeki 5 yılda yüzde 50 artacak. ABD’nin kısa bir süre önce LNG ihracatına yönelik onay sürecini durdurma kararı alması piyasada tedirginliğe yol açtı. Bu ortam içerisinde Türkiye, esnek LNG kontratları ile bir yandan arz güvenliğini sağlarken diğer yandan da LNG ticareti konusunda önemli bir fırsat yakalayabilir.





İHRACAT ODAKLI GELİŞME

Gürkan Kumbaroğlu

Yeni Şafak’a konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, oluşan şartların Türkiye LNG ticareti için önemli bir avantaj olacağını söyledi. Kumbaroğlu, “LNG’nin en önemli avantajı boru hattı olmayan ülkeler ile gaz ticareti yapılmasına imkân vermesi. Türkiye’de kurulacak uluslararası doğal gaz ticaret merkezinde boru gazına ilaveten LNG tamamlayıcı bir bileşen olur. Yeni LNG terminalleri ve sıvılaştırma tesisleri ile ihracat odaklı gelişmede faydalı olacak. Sıvılaştırma tesisi içeren LNG terminalleri kurulursa gerek kendi gazımızı, gerekse başka ülkelerden boru hatlarıyla gelen doğalgazı sıvılaştırıp LNG olarak ihraç edebiliriz” diye konuştu.





TALEP MERKEZİNDEYİZ

ABD’nin aldığı karara yönelik değerlendirmede bulunan Kumbaroğlu, “ABD’den gelen LNG için en büyük pazarlar Avrupa ve Asya. Bu iki kıtayı birbirine bağlayan ülke olarak talep merkezlerinin ortasında yer alıyoruz, coğrafi olarak çok avantajlı konumdayız. Türkiye avantajlı konumunu referans fiyatların oluşacağı bir doğal gaz ticaret merkezini hayata geçirerek değerlendirebilir” dedi.





TURKISH HUB ILE BAŞARI

Kumbaroğlu, Türkiye’nin bir diğer avantajının ise LNG ihracatında ABD’den sonra ikinci sırada gelen Katar ile yakın jeopolitik iş birliği içerisinde bulunması olduğunu söyledi. Kumbaroğlu, “Bu iş birliğinin LNG ticaretinde de geliştirilmesi ve Katar gazının Türkiye’de kurulacak ticaret merkezi üzerinden pazarlanması piyasa derinliğine ve rekabetçi fiyat oluşumuna destek olur. Bugün doğalgaz spot piyasasında en önemli referanslardan birisi ABD’de oluşan Henry Hub fiyatları. Uluslararası piyasalarda Turkish Hub fiyatları konuşulduğu zaman başarmış olacağız” ifadelerini kullandı. Kumbaroğlu, Türkiye’nin LNG depolama kapasitesini yüzde 131 artırmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.



