LPG'ye 2 TL zam geliyor

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 84,20 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Benzin fiyatlarına 2 lira, oto gazın litre fiyatına 24 kuruş zam gelmişti. Motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,22 TL zam geldi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.