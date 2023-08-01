|
Ekonomi

LPG'ye 2 TL zam geliyor

2 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 2 lira zam geliyor. Böylelikle LPG'nin litre fiyatı 16,23 liraya yükselecek.

11:20 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Döviz kurlarındaki artış, brent petrol ve KDV ile ÖTV zammının etkileri sürüyor.

Gelen zamlardan ise en fazla akaryakıt sektörü etkileniyor.

  • Öyle ki, benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.

Son olarak motorin grubuna dün gece 1,07 zam geldi.

Bunun üzerine İstanbul'da son zamla 35.35 TL’yi bulan motorinin yeni fiyatı 37 TL'ye yaklaştı.

Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.

LPG'ye 2 lira zam

Sektör kaynaklarından yeni bir zam haberi daha geldi. Şimdi ise LPG'de yükseliş bekleniyor.

Yarından itibaren LPG'ye 2 lira zam yapılacağı belirtildi.

16 lirayı aşacak

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG’nin litre fiyatı 15,80 liraya, Anadolu Yakası’nda 16,23 liraya yükselecek.


Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 1 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 1 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 84,20 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Benzin fiyatlarına 2 lira, oto gazın litre fiyatına 24 kuruş zam gelmişti. Motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,22 TL zam geldi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.


#LPG
#benzin
#motorin
#zam
#akaryakıt
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bebeklere anne sütü kaç yaşa kadar verilmeli?