LPG'ye 2 TL zam geliyor

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Döviz kurlarındaki artış, brent petrol ve KDV ile ÖTV zammının etkileri sürüyor.
Gelen zamlardan ise en fazla akaryakıt sektörü etkileniyor.
- Öyle ki, benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.
Son olarak motorin grubuna dün gece 1,07 zam geldi.
Bunun üzerine İstanbul'da son zamla 35.35 TL’yi bulan motorinin yeni fiyatı 37 TL'ye yaklaştı.
Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.
LPG'ye 2 lira zam
Sektör kaynaklarından yeni bir zam haberi daha geldi. Şimdi ise LPG'de yükseliş bekleniyor.
Yarından itibaren LPG'ye 2 lira zam yapılacağı belirtildi.
16 lirayı aşacak
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG’nin litre fiyatı 15,80 liraya, Anadolu Yakası’nda 16,23 liraya yükselecek.