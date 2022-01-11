Ekonomi LPGye 29 kuruş zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

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LPGye 29 kuruş zam yapıldı
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EPGİS'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 29 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzin motorin ve LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı
EKONOMİ
Benzin motorin ve LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı

Akaryakıtın fiyatı nasıl belirleniyor?

Tamamen özelleştirilmiş ve piyasalaştırılmış olan petrol ve akaryakıt sektöründe, 2005 yılından beri serbest fiyatlandırma sistemi uygulanıyor. Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketleri fiyat belirlemekte serbest. Akaryakıt ilk olarak rafineriden geçiyor ve rafineri fiyatına özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Rafineriden çıkan yakıt dağıtıcıya gidiyor ve burada dağıtıcı depo satış fiyatını belirliyor. Depodan akaryakıtı alan bayi de pompa fiyatını oluşturuyor.

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