Ekonomi LPGye 3 kuruş zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

LPG'ye 3 kuruş zam yapıldı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 3 kuruş zam yapıldı. Artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
LPG'ye zam geldi.
LPG'ye zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına 3 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

  • Artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı açıklandı.

EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle:

"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 06/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogazda 3 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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