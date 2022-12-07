Ekonomi Lufthansayı solladı THY Alman rakibini geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lufthansa’yı solladı: THY Alman rakibini geçti

Türk Hava Yolları'nın (THY) piyasa değeri toplamda 191,3 milyar TL'ye (cari kurla 9,78 milyar avro) ulaşarak Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın değerini aştı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY’nin piyasa değeri, Almanya’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa'nın piyasa değerinin üstüne çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lufthansa’yı solladı: THY Alman rakibini geçti
Türk Hava Yolları'nın (THY) piyasa değeri toplamda 191,3 milyar TL'ye (cari kurla 9,78 milyar avro) ulaşarak Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın değerini aştı.

Borsa İstanbul'da işlem gören THY'nin piyasa değeri, hisse senedi fiyatının yüzde 8 artarak 138,60 liraya çıkmasıyla 191,3 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin 31 Aralık 2021'de 20,02 TL olan hisse fiyatı, yılbaşından bu yana rekor üzerine rekor kırarak yüzde 592,3 arttı.

Böylece cari kurla (19,56 lira) 9,78 milyar avroya ulaşan THY’nin toplam piyasa değeri, Alman bayrak taşıyıcı hava yolu Lufthansa'nın 9,28 milyar avro olan piyasa değerini geride bıraktı. THY'nin hisse fiyatı ayrıca dün 141 TL ile tarihi zirveyi gördü. Lufthansa'nın hisse fiyatı ise yılbaşından bu yana yüzde 25,7 artarak 6,18 avrodan 7,77 avroya çıktı.

KURTARMA PAKETİ İLE AYAKTA

THY, Kovid-19 salgınının olumsuz finansal koşullarını hızlıca atlatıp küresel ölçekte yaptığı atılımlarla 2022’de kârını çok güçlü bir şekilde artırırken, Lufthansa’nın salgın sonrası toparlanması çok kolay olmadı. Son açıklanan finansal sonuçlara göre THY'nin 3. çeyrekteki net dönem kârı ise 1,5 milyar dolar oldu. Kovid-19 salgını, küresel havacılık sektörünün büyük bir krize girmesine sebep olurken, Lufthansa Grubu, söz konusu salgın nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti. Başta Alman hükümeti olmak üzere İsviçre ve Belçika hükümetleri 2020’de 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

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