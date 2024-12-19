Lüks konut sahibi olmak isteyenler için Yeni Levent'te kaçırılmayacak fırsat

Emlak Konut güvencesi ve DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonuyla hayata geçen Yeni Levent’te teslimat için geri sayım başladı. Projenin ilk etabının teslimleri yakında başlıyor. Satışı devam eden yeni etap ‘Yeni Levent Modern’ ise vade farksız 24 ay taksitli sabit ödeme avantajı veya 120 aya varan kredi imkanlarıyla, kaçırılmayacak büyük bir fırsat sunuyor. Üstelik ister firma bünyesinde ister banka kredisiyle büyük ödeme kolaylığı da sağlanıyor.
Kişiye özel havuzlu ve bahçeli dubleks daireler
Proje; daireye özel havuzu olan, müstakil girişli bahçe dubleks tipi yaşam üniteleri, geniş bahçe, teras ve balkonlar, yüksek tavanlı salonlar, sosyal tesis alanlarından oluşuyor.
TEM'e direkt bağlantı ile zamandan tasarruf
Proje, karayoluyla İstanbul’u birleştiren iki köprüye yakınlığı ve hemen yanı başındaki metro durağı sayesinde, alternatifi bol bir ulaşım imkanı da sunuyor. İstanbul’un metro ağının kesişim noktası olan Seyrantepe metro durağı ise Yeni Levent’in hemen önünde yer alıyor. Ayrıca proje içinde TEM otoyoluna direkt ulaşım, zamandan tasarruf kolaylığı da sunuyor.
Boğaz hattının merkezinde: Eğitim, sağlık ve iyi yaşam bir arada
DAP Holding, gayrimenkul sektöründe daha ilk günden bu yana, yatırım yaptığı bölgelere değer katma vizyonuyla hareket ediyor. 40-50 yıl sonra bile değerine değer katacak lüks yaşamın sembol projelerini geliştiriyor. Özel havuzunuzda çocuklarınızla keyifli zamanlar geçireceğiniz, İstanbul’un seçkin restoranlarına 10 dakikada ulaşacağınız ve geniş yeşil alanlarında günün yorgunluğunu atacağınız DAP Yeni Levent bu özellikleriyle, geleceğe miras nitelikte simge bir proje oluyor.
DAP vizyonuyla hayata geçen Yeni Levent projesi; Türkiye’nin en büyük şirketlerinin genel merkezlerine, İstinye Park, Kanyon, Akmerkez ve Zorlu AVM gibi alışveriş merkezlerine, İTÜ ve Boğaziçi gibi eğitim kurumlarının yanı sıra, Maslak Acıbadem Hastanesi’ne yaklaşık 10 dakika mesafede yer alıyor. Yeni Levent; Büyükdere Caddesi ile Levent, Etiler, Maslak ve Boğaz hattının merkezinde konumlanıyor.
Gastronomik yolculuğa bir adım uzaklıkta
Modern sanatın en güzel örneklerinin bulunduğu sanat galerileri ve müzelerin hemen yanı başında bulunan Yeni Levent, kültür-sanat ve performans merkezlerinin sürekli güncellenen programlarına kolaylıkla ulaşım imkânı sunuyor. Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetler sunan birbirinden güzel restoran, kafe ve eğlence mekânlarının tam ortasında bulunan proje, lokasyonuyla sakinlerinin gastronomik yolculuklarına ‘bir adım’da ulaşmasını sağlıyor.
Kaçırılmayacak ödeme kolaylıkları
Bir yandan ilk etabın teslimlerine hazırlanan projede, diğer yandan da kaçırılmayacak ödeme kolaylıkları sunuyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin projeye özel kampanyasında; yüzde 25’i peşin olmak üzere peşin fiyatına vade farksız 24 ay vadeli sabit taksit imkânı yer alıyor. Söz konusu kampanyanın yanı sıra Yeni Levent’ten ev almak isteyenler 120 aya varan vadelerle banka kredisinden yararlanma imkânı da var.
Yeni Levent'te örnek daire ziyaretçilerini bekliyor
Yeni Levent’teki yaşamı deneyimlemek isteyen ziyaretçiler için örnek daire de hazırlandı. Modern tasarım ve yenilikçi mimariyle tasarlanan dairelerde; birinci sınıf malzemeler; kusursuz bir işçilikle bütünleşiyor. Geniş pencereler ise gün ışığının evin tüm odalarına ulaşmasını sağlıyor. Yeni Levent, yaşamın içeriden dışarıya taştığı, dışarıyla içeriyi bütünleştiren geniş teras, balkon ve bahçeleriyle sakinlerine büyüleyici sürprizler sunuyor.
"Yıllar sonra bile İstanbul'a model olacak"
"Gayrimenkul en güvenli yatırım aracı"
"Küresel etkiden kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle gayrimenkul en güvenli yatırım aracı. Bazı dönemlerde konut alıcısı dönemsel olarak bu alım talebini erteliyor. Fakat her erteleme sonrasında konut talebinde ciddi bir sıçrama oluyor. Türkiye’nin; nitelikli ve oturuma yönelik projelere ihtiyacı var. Nitelikli konuta olan talep önümüzdeki dönemde artarak devam edecek."