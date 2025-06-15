Madenler için yeni güvence sistemi

Maden faaliyetlerinin çevresel etkileri, ruhsat süreçleri ve izin mekanizmalarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda değişikliğe gidiliyor.
Yeni yapılanmaya göre, çevre, enerji, hazine ve sanayi bakanlıklarından oluşan bu kurul, özellikle farklı kamu kurumlarının izin vermediği maden projelerinde devreye girecek. Stratejik veya kritik madenler söz konusuysa ve ilgili kurumlar izin vermezse, maden sahasının yeri, rezerv potansiyeli, madenin cinsi ve ekonomiye katkısı gibi etkenler değerlendirilerek, son sözü bu kurul söyleyecek.
CEVAP YOKSA ONAYLI SAYILACAK
Kurulun hayata geçirilmesiyle birlikte, madencilik faaliyetlerinde karşılaşılan bürokratik tıkanıklıkların aşılması hedefleniyor. Yeni modelde ilgili kurumlar projeye ilişkin görüşlerini en fazla üç ay içinde bildirecek. Cevap verilmemesi halinde bir aylık ek süre daha tanınacak, bu sürede de cevap alınamazsa izin verilmiş sayılacak. Kurulun yetkilendirilmesi, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreçlerini de doğrudan etkileyecek.