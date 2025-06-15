Madenler için yeni güvence sistemi

Yeni yapılanmaya göre, çevre, enerji, hazine ve sanayi bakanlıklarından oluşan bu kurul, özellikle farklı kamu kurumlarının izin vermediği maden projelerinde devreye girecek. Stratejik veya kritik madenler söz konusuysa ve ilgili kurumlar izin vermezse, maden sahasının yeri, rezerv potansiyeli, madenin cinsi ve ekonomiye katkısı gibi etkenler değerlendirilerek, son sözü bu kurul söyleyecek.