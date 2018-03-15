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e-Devlet IMEI no sorgulama işlemi

Mağdur olmamak için sorgulayın

Cep telefonları günümüzde pek çoğumuzun hayatına girmiş durumda olduğundan IMEI öğrenme ve IMEI sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. IMEI sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. İşte e-Devlet ile IMEI sorgulama işlemi.

Haber MerkeziYeni Şafak
IMEI numarasını öğrenmek için cep telefonuna *#06# tuşlamanız yeterlidir
IMEI numarasını öğrenmek için cep telefonuna *#06# tuşlamanız yeterlidir

Cep telefonları genellikle ithal ürünler olduğu için ticaretinin yasal olarak yapılmış olması ve sorumlu kamu kuruluşlarınca kullanımına izin verilmiş olmaları gerekir. Bu konuda yetkili kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olup legal olarak cep telefonlarının kullanımı için IMEI numaralarının ilgili kurum nezdinde kayıtlı olması gerekir. Siz de cep telefonunuzun kaçak ya da hırsızlık malı olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. Bunun yolu da IMEI sorgulama yolundan geçiyor.

IMEI NEDİR?

IMEI kelimesi İngilizce International Mobile Equipment Identity ifadesinin kısaltılmış halidir. Türkçeye Uluslararası Mobil Cihaz Kodu olarak çevrilmiştir. Her cep telefonu için üretim aşamasında verilir ve kimlik numarası vazifesi görür.

IMEI numarasını öğrenmek için cep telefonuna *#06# tuşlamanız yeterlidir. İlgili tuşlamadan sonra 15 haneli IMEI numarası ekranda belirecektir.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

IMEI sorgulama cep telefonunuzun BTK nezdinde kayıtlı olup olmadığını öğrenmek için yapılır. İnternet üzerinden ve Mobil Cihaz Kayıt Sistemi sayfasından ilgili IMEI sorgulama işlemini yapmak mümkündür. IMEI Sorgulama için ilgili ekranda 15 haneli IMEI kodunu birinci alana girmeniz ve güvenlik karakterlerini de ikinci alana girdikten sonra Sorgula butonuna basmanız yeterli olacaktır. Açılan ekranda IMEI kodunun BTK nezdinde kayıtlı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Cep telefonunuzdan IMEI numarasını öğrendikten sonra e-Devlet'e giderek cep telefonunuzun kaçak olup olmadığını anlayabilirsiniz.

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