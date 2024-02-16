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Ekonomi

Mal varlığı dondurulan dokuz kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı

Terörizmin finansmanı suçu iddiasıyla mal varlığı dondurulan Basel Alramo, Zeki Savaş, Ali Akın, Mehmet Ali Şengül, Erdoğan Çakır, Birsen Kars, Hülya Demirer, Sevilay Akyıldırım ve Şerefettin Gül'e yönelik kararlar, makul sebeplerin ortadan kalktığı gerekçesiyle iptal edildi.

10:22 - 16/02/2024 Cuma
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararlarının Kaldırılması Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ile terörizmin finansmanı suçu sebeplerinin ortadan kalkmasına istinaden 9 kişinin mal varlığının dondurulması kararları kaldırıldı.

Bu kişiler Basel Alramo, Zeki Savaş, Ali Akın, Mehmet Ali Şengül, Erdoğan Çakır, Birsen Kars, Hülya Demirer, Sevilay Akyıldırım ve Şerefettin Gül olarak sıralandı.




#Malvarlığının Dondurulması kararlarının Kaldırılması Kararı
#Resmi Gazete
#terörizmin finansmanı
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