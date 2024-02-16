60 şirket halka arz kuyruğunda

Türkiye sermaye piyasalarının güçlü potansiyeli şirketler için halka arz iştahını canlı tutmaya devam ediyor. 2024 takvimine bakıldığında şirketlerin Borsa İstanbul’a kote olmak amacıyla sıraya girdiği görülüyor. Bu yılın ilk halka arzı için hafta içinde Borsa İstanbul’da iki gong çaldı. İzin alan şirketler ise talep toplama sürecinde. Sermaye Piyasalar Kurulu (SPK) verilerine göre; borsaya açılmak için başvuran şirket sayısı 60’ı buldu. İki yıllık dilimi kapsayan halka arz endeksindeki şirket sayısı son talep toplayan şirketlerle birlikte 97’ye çıktı. 10 şirketin ise SPK’ya başvuru süreci devem ediyor.

EN ÇOK BAŞVURU GIDA SEKTÖRÜNDEN

SPK’ya başvuran 60 şirkette gıda ağırlığı dikkat çekiyor. 10 şirketle başı çeken gıdayı, 7 şirketle enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmeler var. Demir-çelik ve teknoloji sektörlerinden de 5’er şirketin SPK’ya başvurusu bulunuyor. Borsa İstanbul’da halka arz olmayı bekleyen şirket listesinde, geçen yıl zayıf performans sergileyen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kategorisinde sadece bir şirketin olması dikkat çekti.

5 YILDA 160 ŞİRKET BORSAYA AÇILDI

Borsa İstanbul’daki halka arzlarda 2021’den bu yana devam eden yukarı yönlü bir iveme var. 2019’da 6 şirket, 2020'de 8 şirket halka arz olurken, 2021'de bu sayının 52'ye ulaşması dikkat çekti. 2022'ye gelindiğinde ise dünya genelinde halka arzların yüzde 50 azaldığı bir dönem yaşanmasına rağmen, Türkiye'de 40 yeni firma Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 2023’te ise halk arzlar 54 şirketle rekor kırdı. Böylece son 5 yılda toplam 160 şirket borsaya açıldı.

ESKİ HEYECANI YENİDEN YAKALARIZ

Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan A1 Portfoy Yönetim A.Ş.’nin Portföy Yönetim Müdürü Mustafa Keskintürk, geçtiğimiz yılın son halka arzlarına yatırımcı ilgisi azalsa da piyasanın toparlanmasıyla talebin yeniden artacağını söyledi. Sermaye Piyasalar Kurulu’nun (SPK) BIST 100 endeksi 7 bin 200 puanlara çekilirken halka arzlara ara vermesini doğru bulduğunu ifade eden Keskintürk, “Piyasa koşulları düzelmesiyle tekrardan halka arzların başlaması eski heyecanı yakalamak için önemli bir adım olacak. Ayrıca, yatırımcı güveni de tazelenecek” dedi.

Yatırımcı sayısı bir haftada 530 bin arttı

Son haftalarda başlayan halka arzlara paralel olarak borsadaki yatırımcı sayısında da önemli bir yükseliş görüldü. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre; 9 Şubat ile biten haftada 7 ,2 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısı 14 Şubat itibarıyla 530 bin kişi artarak 7 milyon 730 bine yükseldi. Aynı dönemde pay senedi değeri ise 11,9 trilyon liradan 12,11 trilyon liraya çıktı.







