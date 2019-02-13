Ekonomi Mamayla girdi 4 fabrika kurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mamayla girdi 4 fabrika kurdu

Zeynep Sungu, Nestle firmasının Türkiye’de olmaktan dolayı son derece memnun olduğunu ifade ederek, “Türkiye, Nestle için olmazsa olmaz ülkelerden bir tanesi. Çünkü hem genç nüfusu hem de inanılmaz güzel kaynaklarıyla gerçekten büyük fırsatlar sunan bir ülke” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeynep Sungu
Zeynep Sungu

Türkiye pazarına 110 yıl önce bebek maması ürünleriyle giren Nestle, üretim yolculuğunu 12 kategoride 800'ün üzerinde ürün ve 50 marka ile sürdürürken, 4 fabrikasıyla 20'yi aşkın ülkeye de ihracat yapıyor. Nestle Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, şirketin 152 yıldır "yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak" amacıyla çalıştığını ifade etti.

PEK ÇOK İLKE İMZA ATTI

Firmanın İsviçre'deki kuruluşunun ardından Türkiye serüveninin çok geçmeden başladığını anlatan Sungu, "Cumhuriyet’in ilk sanayi yatırımlarından birine imza atarak ülkenin ilk çikolata fabrikasını 1927 yılında İstanbul Feriköy'de açtık. O günden bu yana da Türkiye'de tüketicilerle kurduğumuz bağ giderek derinleşti ve sektörümüzde pek çok ilke imza attık. 1933 yılında Türkiye'nin çok önemli tarımsal değerlerinden olan Antep fıstığını çikolatayla birleştirerek DAMAK'ı ürettik" diye konuştu.

KALKINMA ODAKLI DEĞER

  • Sungu, TEMA Vakfı ile yürütülen "Fıstığımız Bol Olsun" projesinin sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma odaklı bir diğer değer oluşturan projeleri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "2011 yılında başlayan proje ile Türkiye'nin en önemli tarımsal değerlerinden olan Antep fıstığı üretiminde kalite ve verimi artırmayı, sürdürülebilir bir üretimle bölgedeki ekonomik ve sosyal refaha katkı sağlamayı hedefledik. Projenin ilk 3 yılı kapsayan birinci fazında sürdürülebilir tarım örneklerinin uygulandığı örnek bahçeler oluşturma ve bahçe sahiplerini lider üretici haline getirme hedeflerine odaklandık. Bu yıl itibarıyla projenin üçüncü fazına ilişkin çalışmalarımızı başlattık."

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