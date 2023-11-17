Manavgat’tan İsrail’e tek damla su akmadı

İsrail için planlanan ancak feshedilen ‘Manavgat Suyu Projesi’ Gazze’de yaşanan soykırımın ardından kamuoyunu yanıltmak için sanki uygulamadaymış gibi tekrar gündeme getirildi. Oysa yılda 50 milyon metreküp arıtılmış suyun 20 yıl süre ile İsrail’e satılmasını içeren anlaşma 2006’da iptal edilmişti. Proje kapsamında inşa edilen tesis bugün ise Manavgat Kızılot’ta bulunan turistik tesislerin su ihtiyacını karşılıyor. Söz konusu projedeki yanılgıya dikkat çeken yetkililer, Manavgat’tan İsrail’e tek damla suyun akmadığını vurguladı. Manavgat Çayı Su Temin Projesi kapsamında Manavgat Çayı’ndan alınacak ve arındırılacak suyun tankerler aracılığıyla su sıkıntısı çeken Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerine nakledilmesi planlandı.

2004’TE PROTOKOL İMZALANMIŞTI

2000 yılında Türkiye’nin ‘her ülkeye su verme kapasitesi olduğunu’ açıklaması üzerine İsrail, Türkiye’den su satın alımı konusunda görüşmek istediğini belirtti. 4 Mart 2004 tarihinde Türkiye ve İsrail arasında Manavgat Çayı’ndan yılda 50 milyon metreküp arıtılmış suyun 20 yıl süre ile İsrail’e satılmasıyla ilgili bir ön anlaşma imzalandı. Yapılan ön anlaşmanın ardından teknik detaylar için 2 yıl boyunca görüşmeler devam etti.

MALİYETE TAKILDI

2006 yılında İsrail Manavgat’tan taşınacak suyun metreküp maliyetinin 1 doları aşacak olması sebebiyle projeden vazgeçme kararı aldı. O dönem Dışişleri Bakanlığı da yaptığı basın açıklamasında anlaşmanın maliyet sebebiyle karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Turistler kullanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Manavgat Çayı Su Temin Projesi ilk etapta İsrail'e su götürme amaçlı olarak 1990 yılında başladı. Ancak Manavgat'tan İsrail'e hiç su verilmedi. Proje kapsamında yapılan tesis Manavgat Kızılot’ta bulunan turistik tesislerin su ihtiyacını karşılamak üzere 2015 yılında Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Dim Barajı’yla Alanya ilçesi ve civarına 47,3 milyon metreküp içme suyu tahsis edildi. Ayrıca 2 bin 650 hektar tarım arazisinin sulanması sağlandı. Bu sayede proje yakın çevresine hizmet etti.







