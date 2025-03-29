Mart ayı enflasyon tahmini %2,87

Ekonomi yönetimi tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek çalışmalar başlatırken, kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk Lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması amaçlanıyor. Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yürüttüğü çalışma bayram sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı işleyişini hedefliyor.

Bu kapsamda Merkez Bankası, TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı. Doğrudan alım ihaleleri TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor. Merkez Bankası, her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacağını duyurdu. Toplam 8,04 milyar TL teklif gelen ihalelerde Merkez Bankası 3,72 milyar TL alım gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde de ihalelerin devam etmesi öngörülüyor.